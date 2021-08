FC PÍSEK - SK BENEŠOV 4:0 (0:1)

Branky: 60. Koreš, 66. Kalousek, 77. Schramhauser, 88. Stejskal – 36. J. Vosáhlo. ŽK: Hrachovec – Tomek, Kalod, Vrňák, O. Vosáhlo. ČK: 45. Kulík (PI). Diváků: 480. Rozhodčí: Kubec – Langmajer, Pálek.

Písek: Satrapa – Sajtl (84. Petr), Běloušek, Kulík, Pineau (46. Belej)– Pravda (59. Schramhauser), Volf – Kalousek (74. Stejskal), Koreš, Hrachovec – Voráček (84. Mařík).

Fortuna ČFL: FC Písek - SK Benešov 4:1 (0:1).Zdroj: Foto: Jan Škrle

Milan Nousek, trenér FC Písek: „Celkově se nám první poločas moc nepovedl. Bylo to z naší strany moc profesorské i přesto, že máme v týmu hodně mladé hráče. Za to jsme byli po zásluze potrestáni. Bylo to z ojedinělé střely. Zkrátka první poločas vůbec nevyšel, na přestávku jsme šli za stavu 0:1 a bez vyloučeného Kulíka. O přestávce jsme se snažili kluky nahecovat. Neměli jsme co ztratit a byli v pozici, kdy jsme potřebovali alespoň vyrovnat. Kluky jsem nabádal, aby do toho dali všechno, zmáčkli se a to oni udělali. K tomu přidali krásné branky, takže spokojenost. V kabině si vzal o přestávce slovo kapitán Běloušek, který načal to nahecování do druhé půle. Je důležité, že hráči jako Běloušek či Koreš dokáží mužstvo nabudit k takovému výkonu."

Divize

FK SPARTAK SOBĚSLAV – FK HVĚZDA CHEB 3:0 (2:0)

Branky: 4. Kutner, 36. Hájek, 49. Vaněk, ŽK: 2:2 (53. M. Mazouch, 68. Pavlík – 47. Janda, 61. Macháček). ČK: 1:0 (31. Bouchal). Diváků: 232. Rozhodčí: Mach – Depeš, Blatný.

Soběslav: Červenec – Pavlík, Boháč, Bouchal, Hromada (74. Maršík) – T. Mazouch, M. Mazouch (67. Pokorný), Boucník (88. Podráský), Vaněk (88. Rubick) – Kutner, Hájek (74. Podhradský).

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Jsme samozřejmě spokojeni, ty tři body jsou pro nás hrozně důležité. Ve třicáté minutě, kdy přišlo vyloučení Bouchala, se nám cesta za vítězstvím trochu zkomplikovala, ale hodně nám pomohl druhý vstřelený gól. Pak jsme ještě přečkali velkou šanci soupeře, kdy jeho hráč přeloboval brankáře i branku. To byl asi nejkritičtější moment. Na začátku druhé půle jsme rozebrali chebskou obranu a dali třetí gól. Celkově to kluci odehráli velmi dobře a bojovně. Docela nám funguje, když hrajeme odzadu a můžeme chodit do rychlých útoků. Výborně zachytal Červenec. Aniž bych chtěl snižovat sílu Chebu, jsem rád, že jeho kvalita nebyla na úrovni nejlepších divizních týmů, jinak by bylo těch víc než šedesát minut o deseti podstatně náročnějších. Máme devět bodů a můžete teď jet na Doubravku v klidu. Po ní nás čeká série hodně těžkých zápasů.“

DYNAMO Č. BUDĚJOVICE B - SK SENCO DOUBRAVKA 1:0 (0:0)

Branka: 60. Vítovec, ŽK 1:0 (Bízek). Diváci: 150. Rozhodčí: Lafek - Fišer, Koranda.

Dynamo B: Kerl - Kladrubský, Bízek, Němeček, Mašek - Malecha (84. Česák), Perina - Polanský (79. Matuška), Bečvář, Bouguetouta (89. Macák) - Vítovec.

Jindřich Tichai, trenér béčka Dynama: "Příliš divácký fotbal to nebyl, ale i takové zápasy bývají a zisk tří bodů nás těší. Řekl bych, že první půle byla dobrá, ta druhá ale už míň, ta byla taková upracovaná a máme ještě do zlepšovat. Na balonu jsme byli hodně a v první půli tam bylo hodně situací, kdy jsme šli třeba čtyři na dva, tři na jednoho, jenže jsme to dobře nevyřešili. Po přestávce už těchto situací tolik nebylo, zato jsme dali vítězný gól a ten byl skutečně krásný po učebnicové akci. Akorát bychom podobných akcí měli v zápase nabídnout víc. S výjimkou gólu, který hosté dali v první půli, ale který nebyl uznán, si nevybavuji, že by soupeř měl nějakou šanci. V defenzivě ale Doubravka podala dobrý výkon a představila se tady v tomto směru v dobrém světle. Řekl bych, že to byl nejtěžší soupeř, s jakým jsme zatím hráli. I proto i těsnou výhru bereme.“

OTAVA KATOVICE - BEROUN 5:1 (3:0)

Branky: 11. a 25. Uher, 5. L. Bálek, 62. Cibulka, 73. Požárek – 90. Tarasov. ŽK: 1:1 (Repa – Tarasov). Diváci: 269. Rozhodčí: Štrincl – Šlajs, Toucha.

Katovice: Švehla (70. Provazník) – Hnídek (74. Rejšek), Cibulka, Janoch, Motl – L. Bálek, Kotrba, Repa (70. Sládek), D. Bálek (64. Mikeš) – Uher, Požárek.

Přemysl Šroub, trenér Otavy Katovice: "Konečně jsme proměnili šance ze začátku utkání a zápas pak byl o něco klidnější. Jsem za kluky moc rád, že jim to ta napadalo. Měli jsme zápasy, kde jsme si vybrali střeleckou smůlu a vyšli kvůli tomu i bodově naprázdno. Jsem rád, že jsme to protrhli. Tři naše góly dali útočníci Vláďa Uher a Michal požárek. Moc jsem jim to přál. Na tréninku na tom pracujeme, kluci si to zaslouží. Oba dva pracují skvěle a bylo to jen o tom tu smůlu protrhnout. Věřím, že jim to tam teď bude padat pořád."

FK JINDŘICHŮV HRADEC - SK PETŘÍN PLZEŇ 2:2 (0:1)

Branky: 71. Janák, 75. Vaš – 13. Šimáně, 50. Zoubek (pen.). Bez karet. Rozhodčí: Dohnal – Štefan, Lafek. Diváci: 200.

J. Hradec: T. Cettl (37. Hulík) – Völfel, Koktavý, Nováček – Vaš (78. Kubín), Distel (60. D. Cettl), Mischnik (78. Králíček), F. Votava, Janák – Strejček (60. Waník), Toman.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „První poločas jsme nezvládli a prospali jsme jej, přestože Petřín byl nejkvalitnější protivník, s nímž jsme se zatím střetli. Probudili jsme se až o přestávce a ve druhém poločase už byl náš výkon úplně jiný. Nezlomila nás ani penalta v padesáté minutě a naopak jsme si vytvořili soustavný tlak, který nakonec vyústil ve vyrovnání. První gól dal po centru na zadní tyč Janák, druhý z dorážky ve vápně Vaš. Myslím, že remíza je nakonec spravedlivá.“

SOKOL LOM – FK HOŘOVICE 2:1 (0:1)

Branky: 74. Slavík, 87. J. Rabiňák – 27. Majid. ŽK: 0:2 (19. Pyšek, 90, Smetana). Rozhodčí: Holakovská – Gunitš, Švorc. Diváků: 220.

Lom: Matoušek – K. Chotovinský (82. Bosnyak), J. Chotovinský, Slavík, J. Rabiňák – Novák, Kučera, Grobár (90. Kosobud), Janů – Musiol, Neužil (90. M. Rabiňák).

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „První poločas byl z naší strany doslova tragický. Po třech jasných výsledcích k tomu hráči přistoupili tak, že se nemůže nic stát a další vítězství přijde samo. V naší hře nebylo vůbec nic, ani důraz a chuť do hry. O přestávce dostali pořádný 'fén'. Řekli jsme si, že je potřeba zlepšit úplně všechno, což se naštěstí stalo a byl to z naší strany úplně jiný výkon. Hlavní bylo, že kluci nebyli zbrklí, hráli trpělivě a věřili si, že zápas dokážou otočit. To se jim nakonec i podařilo, i když soupeř úporně bránil a nedal jim vůbec nic zadarmo. Moc si toho cením. Pravdou je, že jsme takový zápas potřebovali, a věřím, že nás zase může posunout dál.“