Sokol Lom - Aritma Praha 0:1 (0:0)

Branka: 75. Macháček. Rozhodčí: Adámek – Hes, Lafek. ŽK: 1:1 (90. Vysušil – 87. Komárek). Diváků: 180.

Sestava Lomu: Matoušek – Vysušil, Brabec, Slavík, Mácha – Novák, Nešický, Javorek (77. Šimák), Skopec, Schramhauser (77. Kubovský) – Tauber (69. Musiol).

Jakým směrem se bude sobotní podvečerní duel ubírat, to bylo patrné už od úvodního hvizdu sudího Adámka. Očekávanou dominanci domácího celku tupili Pražané disciplinovanou a bojovnou hrou, a navíc dokázali držet lomskou obranu v permanenci rychlými výpady. Jeden z nich přinesl už po několika minutách možná největší šanci první půle, ale brankář Matoušek se vyřítil proti osamocenému forvardovi soupeře včas. Pro hosty představovali největší hrozbu rychlý křídelník Novák a tvůrce hry Nešický. Právě po jejich pobídkách bylo ve vápně Aritmy nejvíce rušno, ale i ty nejnebezpečnější situace postrádaly lépe vyřešenou finální fázi.

Nastavený obraz hry se ani po přestávce nedočkal zásadnější proměny. Trpělivá snaha favorita o zteč soupeřovy klece vyznívala do ztracena a mimořádně hlasití hostující trenéři Prošek a Ksandr vybízeli své mužstvo k nebojácnému odporu. A když pak v 75. minutě jejich svěřenci zosnovali učebnicově sehraný bleskový výpad zakončený Macháčkovým gólem, vypadalo to, jakoby právě Aritma postoupila do Ligy mistrů. Ani v závěrečné čtvrthodině hosté ze svého úsilí pranic neslevili. Lomští fotbalisté sice postupem času přece jen přitáhli šrouby své ofenzívy, k čemuž využili mimo jiné i příchod ostřílených borců Šimáka s Musiolem, ale potřebný gól nakonec nevytěžili ani z řady standardních situací. Po závěrečném hvizdu tak na Svépomoci vytryskl gejzír hostující euforie znovu, zatímco domácí opouštěli trávník v tichosti a smutní.

Zklamání pochopitelně čišelo i z hodnocení trenéra lomského týmu Lukáše Zemana. „Hosté od začátku zalezli, zodpovědně bránili a hráli jen na brejky. Z jednoho takového nám ve druhém poločase dali gól. Nám se sice jejich hru vcelku dařilo rozbíjet, ale chyběla nám kvalitní finálová fáze, více střelby a možná i větší hlad po gólu, což mě mrzí. Nesedí nám zápasy, kdy musíme soupeře takhle dobývat, a kdy se více nehraje, než hraje. Poslední krok bývá vždycky nejtěžší, ale máme na něj ještě tři zápasy.“

Body pro soběslavský Spartak

Ve stejném čase, dvacet kilometrů proti proudu řeky Lužnice, slavili fotbalisté Spartaku Soběslav vítězství 4:2 nad sestupujícími Tochovicemi. Tři kola před koncem soutěže zůstávají jediným týmem, který ještě může okresního rivala o jeho očekávaný triumf připravit. Daleko víc než tato ryze teoretická šance je jistě zajímá pětibodový náskok před třetím Petřínem. Druhé místo v divizi, to by byl historický úspěch klubu…