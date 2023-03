Fotbalisté Sokola Lom se k lítosti všech svých příznivců postarali o největší překvapení v rámci devatenáctého divizního kola. Navzdory dominantnímu hernímu projevu a dostatku vyložených šancí nezvládli duel na umělé trávě FK Hořovice a coby lídr soutěže podlehli do té doby jedenáctému týmu tabulky 1:4. Průběh nepovedeného vystoupení lomského týmu mapuje fotogalerie Hany Grundové.

Lídr divizní skupiny A z Lomu překvapivě prohrál na hřišti Hořovic 1:4. | Foto: Hana Grundová

SK Hořovice – Sokol Lom 4:1 (2:1)

Branky: 36. a 56. Čapek, 45. Wacker, 88. Mareš – 39. Schramhauser. Rozhodčí: Talpáš – Mělničuk, Šmat. ŽK: 2:1 (Kuška, Königsmark – Škrleta). Diváků: 80.

Lom: Matoušek – Mácha (66. Kubovský), Vávra (66. Škrleta), Slavík, Grobár – Skopec – Novák, Schramhauser, Nešický, Pfeifer – Musiol.

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Z naší strany to byl tentokrát ten pověstný 'zápas blbec'. V prvních pětatřiceti minutách bylo držení míče snad deset ku devadesáti, vytvářeli jsme si šance a měli jsme dát minimálně pět nebo šest gólů. Místo toho přišla chyba při standardce soupeře, a ten se z ní dostal do vedení. Na jejich gól jsme hned zareagovali a doufali jsme, že pak už budeme mít hru ve své moci, jenže před přestávkou jsme chybovali znovu a domácí se dostali zpátky do vedení. O přestávce jsme si řekli, že musíme navázat na začátek, být aktivní a tlačit se do koncovky, a že gól přijde. To se nám v úvodu dařilo, jenže jsme znovu neproměnili dvě šance a po ztrátě míče jsme ze střely, která i vinou silného větru zapadla od tyče do naší branky. V závěru jsme změnili rozestavení, otevřeli hru, ale kdybychom hráli ještě teď, tak asi gól stejně nedáme. Místo toho jsme dostali čtvrtou branku, která v podstatě už nic neřešila. Nemůžu říct, že by to herně bylo špatné, ale sešlo se nám v jeden zápas neproměňování šancí s řadou chyb. Musíme se z toho poučit a jít dál.“