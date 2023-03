Fotbalisté Sokola Lom zůstávají v úvodu jarní části sezony neporazitelní a všichni divizní soupeři v čele se soběslavským rivalem jim s odstupem hledí na záda. Sobotní střetnutí s B-týmem Jiskry Domažlice, které se hrálo na Soukeníku, jim přitom dalo pořádně zabrat. Vedoucí tým divizní skupiny A musel vybřednout z nepříznivého stavu 0:1 a o potřebném tříbodovém zisku rozhodl až v 86. minutě, kdy početně oslabenému soupeři uštědřil rozhodující gólový direkt stoper Matyáš Brabec. Prohlédněte si snímky Hany Grundové ze sobotního střetnutí.

18. kolo divize: Sokol Lom - Jiskra Domažlice B 2:1 | Foto: Hana Grundová

Sokol Lom – Jiskra Domažlice B 2:1 (0:0)

Branky: 62. Musiol, 86. Brabec – 57. Bauer. Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Gerhardt. ŽK: 1:1 (Slavík – Korelus). ČK: 0:1 (63. Vůch). Diváků: 150.

Lom: Matoušek – Škrleta (84. Kubovský), Brabec, Slavík, Grobár – Novák, Šimák (46. Pfeifer), Skopec, Nešický, Schramhauser – Musiol (90. Rabiňák).

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Nebyl to pro nás jednoduchý zápas, a to i přesto, že soupeř dohrával o deseti. Hráči Domažlic byli hodně důrazní, běhaví a individuálně poměrně šikovní, přesto si myslím, že jsme byli v podstatě po celý zápas lepším týmem. V prvních zhruba dvaceti minutách jsme hráli podle svých představ, rychle dávali míč od nohy, postupem času jsme ale začali být ve hře příliš zbrklí a už jsme neměli tak často balon v držení. Ve druhé půli jsme dostali gól z rohového kopu, což byla značná nepříjemnost, naštěstí se nám podařilo za necelých deset minutu srovnat. Po této brance došlo na hřišti ke strkanici a hráč hostů byl vyloučený. Od té chvíle se Domažlice stáhly a my museli dobývat jejich branku. Šance jsme si ale vytvářeli a po jedné z nich se nám povedlo dát vítězný gól. Tři body po takovém vývoji jsou pro nás samozřejmě cenné.“

Nedělní duel 19. kola zavede lomského lídra k dopolednímu střetnutí na hřiště jedenáctých Hořovic.