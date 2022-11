Branka: 91. Sládek. ŽK: 1:3 (Sládek – Smetana, Kuška, Záluský). Diváci: 348. Rozhodčí: Lerch – Panský, Novotný.

Katovice: Provazník – Cibulka, Janoch, Chylík, Motl – L. Bálek, Kotrba, Kadula (94. Kostka), Štěch – Uher – Habor (57. Sládek).

„Posledních dvacet minut to bylo bušení do vrat, tam jsme již měli obrovský tlak. Jinak byl zápas vyrovnaný se šancemi na obou stranách. Myslím si, že to byl jeden z nejlepších soupeřů na našem hřišti v této sezoně. Fyzicky náročný zápas na těžkém terénu. Oni mají vysoký, presink, napadají celoplošně, nedostávají skoro žádné góly. Před zápasem měl soupeř skóre 15:15, což jasně naznačuje, že není jednoduché mu dát gól. Jsem rád, že jsme to zlomili a to i fyzicky. I v předchozích zápasech jsme dávali góly v závěrečných minutách a i tentokrát kluci potvrdili, že jsou na tom fyzicky dobře. Tlačili jsme se před bránu soupeře a za těch posledních dvacet minut jsme si gól zasloužili,“ hodnotil utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Katovičtí mají největší útočné zbraně v Uhrovi a Kadulovi. Nakonec dával gól středopolař Sládek, který navíc skóroval hlavou. „Přema tam šel o půli a střídání vyšlo. Ani tam nešel s úkolem, že by měl rozhodnut zápas, ale chtěli jsme vyztužit střed a Jindru Kadulu vysunout na hrot. Druhá půle se zlepšila. A možná tím, že jsou soupeři připraveni na naše klíčové hráče, jako Kadula s Uhrem jsou, více si je bránili a Přema zkrátka měl prostor zápas rozhodnout a podařilo se mu to,“ dodal spokojený trenér Šroub.

Podzim tak Katovičtí zakončili na skvělém druhém místě tabulky.