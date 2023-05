Branky: 86. Kolář - 79. Kutner. ŽK: 4:2 (Kolář, Růžička, Svoboda, Matuška - F. Vaněk, Kutner). ČK: 1:0 (82. Kuna). Diváci: 185. Rozhodčí: Janíček - Havlík, Eibl.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Kolář, Svoboda, Kabele, Trmal - Strapek (66. Parakhnenko), Matuška, Novák, Vávra (75. Vonášek) - Růžička (66. Vaněk), Kuna.

První poločas příliš vzruchu nepřinesl a diváci se spíše nudili. Vše se odehrávalo ve středu hřiště a gólmani si mohli vzít volno. Druhý poločas již vzruch přinesl. První velkou šanci měli domácí, ale po závaru před brankou soupeře z toho byla jen tyč. Hosté hrozili kombinační hrou, domácí obrana hrála dlouho spolehlivě, ale deset minut před koncem nechala trochu prostoru Kutnerovi, který se z hranice šestnáctky trefil přesně. Chvíli nato šli domácí po vyloučení Kuny do deseti a nevypadalo to s nimi dobře. Ale i v oslabení našli dost sil, soupeře zatlačili a pět minut před koncem srovnal po rohovém kopu Kolář. Domácí ještě v nastavení zahrozili z dalšího rohu a trestného kopu, ale na stavu se již nic neměnilo.

Bod s druhým týmem tabulky by byl za normálních okolností velice dobrý, ale Českokrumlovští bojují o záchranu, kde se počítá úplně vše. Zda bude bod stačit, ukáže až konec soutěže.

"První poločas byl o ničem. Druhý byl podstatně záživnější, ale mrzí mě, že jsme dostali prakticky z jediné střely na bránu gól. Přišlo jediné nedostoupení soupeře v zápase, a hned z toho padl gól. První poločas se mi nelíbil z naší strady důrazem. Ve druhém se to zlepšilo, ale připadalo mi to, že si hráči při dostupování soupeře dávají někdy přednost a z toho padl i gól, který dala Soběslav. Předcházelo tomu, že soupeř udělal před vápnem tři hráče a to se nemůže stávat," mrzel domácího trenéra Václava Domina inkasovaný gól a dodal: "Každý bod bude v konečném účtování rozhodovat."

I přes obrdrženou branku a vyloučení zvládli domácí závěr zápasu velice dobře. "Slýchávám, že nejsme fyzicky dobře připraveni, ale tenhle mančaft předvedl i v deseti, že fyzicky je připraven dobře. Soupeř v závěru jen odkopával míče. Může mrzet vykoučení. Kdybychom byli kompletní, mohli jsme to zatlačit ještě více. Přišli jsme o vysoké hráče. Růžička již předtím střídal a Kuna byl vyloučen. Ale každý bod se počítá a musíme věřit, že to v dalším zápase rozhodneme. Ale musíme to pořádně oddřít," dodal k utkání trenér Domin.