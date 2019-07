Jindřichův Hradec – První týden přípravy na novou divizní sezonu mají za sebou jindřichohradečtí fotbalisté. Tým, který se v republikové soutěži zachránil až administrativní cestou, to zřejmě nebude mít jednoduché ani v nadcházejícím ročníku.

Jiří Chalupský (vpravo) už dres jindřichohradeckých divizních fotbalistů oblékat nebude. | Foto: Jan Škrle

Svědčí o tom především fakt, že v kádru FK Jindřichův Hradec po sezoně došlo k celé řadě odchodů. Skončili oba cizinci, tedy Ismael Lukoki a Abdoulaziz Gueye, jenž se přesunul k třetiligovému nováčkovi do středočeských Zbuzan. Jiří Chalupský se vrátil do Třeště, své působení u Vajgaru ukončil kvůli stěhování do Prahy Vít Kučera a Vojtěch Kněžínek odešel do Rakouska. Hostování skončilo Petru Řehořovi, jenž přestoupil do třetiligového Písku, a Rostislav Tomek se vrátil do Dynama.