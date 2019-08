Po výhře v prestižním krajském derby s Čížovou se Soběslavští vyhřívají v čele soutěže a s pohodou a zdravým sebevědomím zbrojí na šlágr čtvrtého kola v Přešticích.

Mnohé fotbalové fanoušky může dosavadní vývoj v divizní skupině A udivovat, ale trenér Spartaku Radek Hajič dobře ví, jakou sílu jeho výběr má.

„Devět bodů po třech kolech je možná nad očekávání. Musím se ale přiznat, že vím, jakou má náš tým kvalitu, a při pohledu na náš program v prvních kolech jsem v takový start doufal,“ nechal se slyšet. Ke spokojenému úsměvu na tváři ovšem okamžitě připojil varovně vztyčený ukazováček. „Je to ale samozřejmě jen začátek soutěže a stát se může cokoliv,“ předesílá.

A jakkoliv je vítězství 2:1 nad tradičně velmi silnou Čížovou výtečným počinem, soběslavský lodivod měl k výkonu svých oveček řadu výhrad. „Na Čížovou jsme se před nedělním zápasem důkladně připravovali a dobře jsme věděli, jak na ni hrát. Potřebovali jsme soupeře na velkém hřišti unavit, rozběhat a roztáhnout. Právě to jsme ale vůbec nedělali,“ usmál se Radek Hajič hořce. „Přišla skvělá návštěva, ale my jsme ji vůbec nevtáhli do děje. I přesto jsme dali do půle gól, ale měli jsme i další šance, a mohli zápas rozhodnout. Namísto toho jsme stejně jako v Jindřichově Hradci vinou nekoncentrovanosti dostali ve 47. minutě zbytečný gól na 1:1. Soupeři to samozřejmě dodalo a nás srazilo,“ zlobí se trenér Spartaku.

Utkání nakonec rozhodl ve prospěch soběslavské družiny gól Kutnera po standardní situaci. „Řekl bych, že pak už jsme to docela zvládli. Byly tam nějaké další šance, ale za stavu 2:1 byli pochopitelně hosté stále ve hře a hrozili. Vítězství o gól je ale podle mne nakonec zasloužené,“ opouští Radek Hajič téma zápasu s Čížovou a přikládá varování. „Teď je třeba se dobře připravit na utkání v Přešticích. Tam by nám takový výkon asi nestačil. Musíme být koncentrovanější, bojovnější… No prostě lepší,“ uzavřel Radek Hajič.