Ve středu jeho tým vypadl z MOL Cupu tentokrát už v prvním kole, když po statečném boji podlehl třetiligové Povltavské fotbalové akademii 1:3. „Já? Vždyť jsem nic nechytil,“ s úsměvem zareagoval po utkání na žádost o rozhovor. Ale nebyla to tak docela pravda, protože v průběhu duelu sice třikrát inkasoval, ale také mnohokrát svůj tým podržel. „Byl to zápas dvou poločasů. V tom prvním jsme ještě stačili držet s Povltavskou tempo. Snažili jsme se vycházet z dobré obrany a hrozit z protiútoků. Po přestávce už nám trochu začaly docházet síly, bylo to na jednu branku a z naší strany spíše takové čekání na smrt,“ připustí.

Bezbrankový první poločas ale vyzněl ze strany Jihočechů skutečně celkem pozitivně a vytvořili si v něm řadu šancí. „Škoda, že nám tam něco nepadlo. Ale i soupeř měl už v první půli jednu velkou příležitost. Bylo to hodně o prvním gólu. Věřím, že kdybychom ho dali my, tak potom zalezeme a nějak to ukopeme,“ je přesvědčen.

Především po změně stran byl Červenec ve velké permanenci. „Zachytal jsem si, i když popravdě, moc jsem toho nechytil,“ s úsměvem zopakuje. „Doufám, že v soutěži to bude lepší,“ věří. Vyčítal si především první gól, který tečoval do jeho sítě spoluhráč Petr Bouchal. „Byla to z mé strany klasická gólmanská chyba. Čekal jsem ránu přímo na mě a šel jsem do záklonu. Kdybych zůstal na špičkách a těžištěm vepředu, tak bych to asi chytil. Takhle míč trefil Bouchyho do nohy a od něj se odrazil do branky. U druhého gólu jsem také asi neměl vyrážet proti hráči, ale spíše jsem měl čekat na střelu,“ sypal si po utkání popel na hlavu.

Loni Soběslav v poháru přivítala v asi největším duelu klubové historie prvoligový Hradec Králové, rok předtím tehdy ještě druholigovou Karvinou. Letos k Lužnici žádný atraktivní soupeř nepřijede. „Samozřejmě panuje zklamání, že jsme vypadli. Ale na druhou stranu nám loni pohár vzal hodně sil, takže letos se můžeme soustředit jenom na soutěž,“ nebere pohárové vyřazení jako nějakou tragédii.

V divizi obsadila Soběslav loni třetí místo, rok předtím byla druhá. „Také letos bychom se chtěli pohybovat v první čtyřce. Potřebujeme udělat lepší podzim než loni, protože jaro máme tradičně lepší. A pak uvidíme, co z toho na konci sezony bude,“ chtěl by se pohybovat se svými spoluhráči ve čtvrté nejvyšší soutěži opět hodně nahoře.

Vstup do letošního ročníku však Jihočechům moc nevyšel. Porážka 1:4 v Přešticích se nečekala. „Trošku jsme to podcenili, protože podle všech informací v Přešticích lepili mužstvo na poslední chvíli. Ale byl to omyl. Soupeř na nás vletěl, byl akčnější, dravější. My jsme byli zaskočeni, i když šancí jsme si vytvořili také dost. Klidně jsme mohli vyhrát 6:5. Domácí ale bohužel byli efektivnější a na šance se fotbal nehraje,“ vrací se ještě na začátek sezony. Na vlastní stadionu už pak Spartak porazil 3:1 Hořovice a v sobotu by chtěl bodovat v západočeských Vejprnicích.

Nestárnoucí Petr Bouchal zabránil svým skluzem jistému gólu při vyložené šanci Ondřeje Bicence z Povltavské akademie. | Video: Deník/ Petr Tibitanzl

Martin Červenec je odchovancem českobudějovického Dynama, do prvoligového áčka to ale nedotáhl. „Jako každý hráč Dynama doufáte, že se dostanete až do ligy. Ale dostal jsem se jen do béčka, které v té době hrálo divizi. Odchytal jsem tam dva zápasy, což není moc, to je jasné. Měl jsem v Dynamu smlouvu a tři roky jsem s áčkem trénoval. Samozřejmě jsem doufal, že by z toho mohlo být něco víc. Ale takový je bohužel fotbalový život. Nikam výš jsem se neposunul,“ rekapituluje svoji dosavadní kariéru.

Z Dynama zamířil do Soběslavi, kde začal svou už čtvrtou sezonu, a rozhodně nelituje. „Soběslavi jsem vděčný a líbí se mi tady. Dostudoval jsem, našel jsem si super práci, bydlím v Budějovicích a do Soběslavi dojíždím. Fotbal mám jako koníček a je to pro mě úplně ideální stav. Když sleduji, co se teď děje v Dynamu, tak jsem rád, že to dopadlo zrovna takhle,“ přiznává.