„Čtrnáct zápasů bez porážky trvající série z minulého ročníku je minulostí. Nejsme zase takoví borci, že by to mělo pokračovat samo. Tak to prostě není. Z naší strany došlo jednoznačně k podcenění,“ neskrýval rozpaky po nečekané prohře v úvodním kole šéf klubu Marek Nývlt. „Věřím, že se doma představí úplně jiné mužstvo,“ apeloval na svůj tým.

A na jeho slova skutečně došlo. Spartak utkání s nepříjemným soupeřem zvládl a připsal si první letošní tři body do tabulky. Od začátku to ale úplně růžové zase nebylo. Už v 11. minutě totiž dostal hosty do vedení Vokůrka.

Naštěstí domácí kanonýr Filip Vaněk dokázal bleskově skóre otočit ve prospěch domácích. Po čtvrthodině hry vybojoval penaltu a sám ji také střelou k tyči proměnil. O dvě minuty později pak po rychlém průniku přidal i druhý gól. Vedení pak Jihočeši kontrolovali, vytvářeli si i další šance, ale uklidňující třetí gól přidal až v závěru Vítovec po Coufalově centru.

Soběslavští se tak mohou v klidu nachystat na středeční pohárový svátek. „Potřebujeme v sobotu vyhrát, abychom se dostali do pohody a pohár mohli odehrát s čistou hlavou,“ přál si Marek Nývlt. Mužstvo jeho přání splnilo, ve středu se může v klidu postavit soupeři z vyšší soutěže.

Soběslav – Hořovice 3:1 (2:1)

Branky: 15. z pen. a 17. F. Vaněk, 78. Vítovec – 11. Vokůrka, ŽK: Plucar, F. Vaněk, Pravda – Mareš, Smetana, Záluský, Puchmertl, Vostárek. Rozhodčí: Kvaček – Klír, Zita. Diváci: 197.

Soběslav: Červenec – Zeman, Kubart, Račák, Pavlík, Škrleta (64. Macák), Pravda, Dumbrovský (64. Coufal), F. Vaněk (87. Bouchal), Plucar (80. Šebek), Vítovec (80. Hoffmann). Trenéři Hajič a Florian.