Mají formu jako hrom. Soběslavští fotbalisté porazili na svém stadionku druhou Aritmu Praha 1:0, připsali si třetí výhru v řadě a v tabulce divizní skupiny A se vyhoupli už na slušivou čtvrtou příčku.

Děkovačka fotbalistů Soběslavi po výhře nad Aritmou Praha. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Soběslavští se vyhecovali k výbornému výkonu a díky Hoffmannově gólu po rohu dokázali udolat nejméně inkasující tým v soutěži. „Tři body s Aritmou jsou výborné a jsme moc spokojeni, že jsme je uhráli,“ neskrýval jeden z dvojice trenérů vítězného celku Richard Florián.

Vypořádat se s nejlepší defenzivou v soutěži, to byl pro jeho tým ten největší úkol. „Spoléhali jsme na domácí prostředí, což je pro nás velká výhoda, ale soupeř měl svou kvalitu. Je to tým, který inkasuje nejméně gólů, a měl za sebou šňůru pěti výher, kterou jsme teď uťali,“ spokojeně konstatuje. „Vyhráli jsme, ale nebylo to jednoduché. Těžko jsme se proti obraně Aritmy prosazovali. Trochu nám chyběla větší přímočarost ve finální fázi. O přestávce jsme si řekli, že musíme být právě daleko víc přímočaří a draví. Začátek druhého poločasu také rozhodl. Vynutili jsme si tlak, měli jsme čtyři tutovky a odměnou nám byl vítězný gól. Soupeř přesto prokázal své kvality, hodně nás prověřil a hrdinou zápasu byl náš brankář Martin Červenec, který vychytal spoustu šancí,“ řekl k utkání. „Bylo to pro fanoušky napínavé až do konce a za tři body jsme neskutečně rádi,“ zopakuje.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Po trošku horší podzimní části soutěže se Spartaku podařilo na jaře rozehrát k výborným výkonům. „O Soběslavi je známo, že má jaro vždycky lepší,“ usměje se Florián. „Na podzim nám vzal spoustu sil Český pohár. To je třeba si přiznat. Určitě toho nelitujeme, zahráli jsme si s prvoligovým Hradcem Králové, což byl mimořádný zážitek, ale nechali jsme tam hodně sil a kvůli zraněním i hráče, takže nám chvíli trvalo, než jsme se dali dohromady. Ale je fakt, že jsme na začátku podzimu ztratili zbytečně moc bodů. A dlouho jsme se hledali,“ připustí.

Výkonům na jaře pomohlo i posílení kádru. „Během zimy přišli noví kluci, kteří se výborně zapojili, potvrdili svou a dnes jsou součástí kádru. Podařilo se nám naši hru zformovat, jsme schopni hrát dva systémy a porážet silné soupeře doma i venku. Tým se dal konečně dohromady a nese to ovoce. Povedlo se nám nahradit zraněné hráče a náš herní projev už vypadá takový, jako jsme byli zvyklí hrát minulou sezonu, kdy jsme to dotáhli na konečné druhé místo.“

V aktuální tabulce je Soběslav šest kol před koncem soutěže čtvrtá se ztrátou pouhých šesti bodů právě na druhou Aritmu. Odskočený je pouze vedoucí Petřín Plzeň, který má na Jihočechy náskok patnácti bodů. „V zimě jsme si dali za cíl dostat se do top pětky. Teď se nám otevírá možnost zabojovat o třetí místo, možná i o druhé. Je škoda, že Petřín až o tolik utekl. Ale chceme hrát hlavně tak, abychom fotbalem bavili diváky, a když si udržíme současnou formu, tak můžeme bojovat o stupně vítězů,“ věří.

Spartak Soběslav – Aritma Praha 1:0 (0:0)

Branka: 53. Hoffmann. Bez karet. Rozhodčí: Lepič – Babka, Žemlička. Diváci: 350.

Soběslav: Soběslav: Červenec – Račák, Boháč (46. Bouchal), Kubart, Pavlík – Boucník, Hoffmann – Vaněk, Hájek (71. Pravda), Dumbrovský (90. Hromada) – Macák (71. Coufal). Trenéři Hajič a Florián.