FC Písek – SK Dynamo České Budějovice B 1:2 (0:1)

Branky: 53. Kašpar - 20. Böhm. 59. vlastní (Sajtl). Rozhodčí: Langmajer - Duda, Šiška. ŽK: 2:1 (Sajtl, Koreš - Prášek). Diváci: 250.

Písek: Satrapa – Novák (73. Malý), Musa, Kašpar, Vokurka – Němeček, Sajtl – Kalousek (19. Štěch), Koreš, Hendrych (80. Běloušek) – Bicenc.

Dynamo B: Lerch – Brabec, Čoudek, Böhm, Šimoník (16. Pineau) – Polanský, Pravda (88. Malecha), Hák, Pařízek – Bečvář, Bastl (74. Prášek).

Milan Nousek, trenér Písku: „My do prvního mistráku nastoupíme, jako kdybychom celé dva měsíce nic nedělali. Z toho jsme zklamaný. Dneska se nám nedařilo vůbec nic, ve všem jsme byli horší než soupeř a ten po zásluze vyhrál. Bohužel nás srazily dvě hrubice, které by hráči takového věku a zkušeností neměli udělat. A když už vyrovnáme, přijde další chyba a druhý laciný gól. Můžeme se bavit, že to byl remízový zápas, ale my jsme prostě těch chyb udělali víc než soupeř.“

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Pro nás to byl velice důležitý zápas, abychom dobře vstoupili do sezony a třemi body se dotáhli vyrovnanému středu tabulky. Sebevědomí z přípravných zápasů jsme přenesli i do ostrého utkání, kde už o něco jde. Říkáme si, že je to zápas jako každý jiný, ale změna toho myšlení tam je. Z toho pohledu je důležité, že to vítězství přišlo. Sebevědomí jsme přes zimu nasbírali i střelecky, jsem rád, že jsme to potvrdili dvěma góly. První poločas byl z naší strany výborný, druhý už to nebylo to, co chceme hrát. Ale převažuje důležitost zisku tří bodů.“

Divize

Horní Bříza - Slavoj Český Krulov 3:3 (1:1)

Branky: 25. Kožíšek, 64. Šmíd, 74. Trojanec - 38. Vávra, 85. Strapek, 86. Parakhnenko. ŽK: 1:2 (Sedlecký - Kuna, Matuška). Rozhodčí: J. Beneš - Švagr, A. Beneš. Diváci: 100.

Č. Krumlov: Beránek - Trmal, Kabele, Kuna - Matuška, Svoboda (70. Strapek), Kolář, Novák, Vávra - Růžička (46. Vonášek), Vaněk (63. Parakhnenko).

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: "Jak jsem již říkal, ta první jarní kola, než si vše herně sedne, bývají komplikovaná. Věděli jsme, že když Horní Bříze prakticky o nic nejde, tak bude hrát srdíčkem. Připravoval jsem tým na to, že bude soupeř bránit a hrát na rychlé brejky. Z toho jsme také dostali dva góly. Zápas nám ukázal, že máme problém v zakončení od útočníků. Branky nám dávají záložníci. Na 3:3 sice srovnal útočník, ale je to málo. Chyběla mi tam větší agresivita. Když máme držení míče 60:40, možná i 70:30, mělo by to být efektivní. Sice tři góly, dobře, ale honili jsme to v poslední desetiminutovce. Nakonec jsme mohli v poslední minutě prohrát i vyhát. Vydařil se tah s tím, že jsme deset minut před koncem vytáhli na hrot obránce Kunu. Získali jsme ve vápně hlavičkovou převahu a z jeho balonů jsme dávali góly. Výsledek beru. Jsem rád, že jsme to ukopali na 3:3. Každý bod ze hřiště soupeře se v našlapané tabulce počítá."

Otava Katovice – Petřín Plzeň 1:1 (0:0)

Branky: 92. (PK) Uher – 47. Jan Vodrážka. ŽK: 2:1 (D. Bálek, Kadula – Treml). ČK: 1:2 (Chylík – Jan Vodrážka, R. Vodrážka /vedoucí týmu/). Rozhodčí: Klátil – Andras, Popelka. Diváci: 292.

Katovice: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík – L. Bálek (77. D. Bálek), Sládek (58. Kahuj), Kotrba (85. Habor), Motl (58. Hnídek) – Uher – Požárek (58. Kadula).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "První domácí bodová ztráta přišla se silným soupeřem. Petřín je těžký sok. Hrají hodně nahoře, jsou fyzicky zdatní, hrají rychlý a útočný fotbal. To jsme čekali a to se také potvrdilo. V úvodu byl lepší Petřín. Soupeř si díky centrům ze strany vytvořil tlak. Podržel nás gólman Provazník. Pak jsme hru vyrovnali, vytvořili si tři gólovky, které jsme měli dotlačit do brány. Byli jsme však málo důrazní. Poločas zaslouženě skončil remízou. V kabině jsem hráče upozorňoval na to, že musíme při standardkách pokrýt přední tyč. Všechno to soupeř kopal tam. Bohužel jsme nepohlídali míč po rohu, byli jsme tam pozdě a dali si prakticky vlastence. Smolný gól, ale jsem rád, že jsme nesložili zbraně. Šli jsme si za vyrovnáním, vytvořili si v závěru tlak. Vyplnilo se to, co jsem tvrdil, že máme hodně silnou lavičku. Pustili jsme tam pět nových hráčů, což bylo důležité, abychom si vytvořili tlak. Nakonec jsme vyrovnali v úplném závěru z penalty po jasném faulu na Cibulku. Všechny zápasy na domácím hřišti budou na jaře těžké a každý bod se počítá. Těžko si můžeme myslet, že doma každého zválcujeme o tři branky. Petřín není z těch, kteří by ztráceli body. Za bod jsme rádi, prohrávali jsme, hrálo se na těžkém terénu. Mohl vyhrát kdokoliv."

Sokol Lom – FC Rokycany 1:0 (0:0)

Branka: 59. Schramhauser. Rozhodčí: Glogar – Adámek, Jakl. ŽK: 1:1 (81. Grobár – 83. Titl). Diváků: 85.

Lom: Matoušek – Škrleta (56. Schramhauser), Mácha, Brabec, Vysušil (46. Grobár) – Skopec, Slavík – Novák (90. Kubovský), Nešický, Pfeifer (76. Šimák) – Musiol.

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Jsme strašně rádi, že se nám první jarní zápas podařilo dotáhnout k vítězství a získali jsme v něm tři body. To je pro nás to nejdůležitější a vážíme si toho, protože herně to z naší strany dobré nebylo. Byli jsme nervózní, kupili nepřesnosti a v naší hře bylo až příliš doteků. Náš jediný gól přitom padl z jedné z mála akcí, kdy jsme hru zjednodušili, Marek Novák si rychle vyměnil míč s Alešem Nešickým, a ten to dal pod sebe na zakončujícího Patrika Schramhausera. Na naší hře se samozřejmě podepsala i 'umělka', na které se zápas hrál. Těší nás nula vzadu, obzvlášť když nás brankář Matoušek v nastaveném čase podržel a chytil soupeři pokutový kop. Rokycany byly podle očekávání nepříjemné a bod by si asi zasloužily, ale přiklonilo se k nám i štěstí.“

Spartak Soběslav – Jiskra Domažlice B 1:0 (1:0)

Branka: 27. Kutner. Rozhodčí: Lafek – Hes, Gerhardt. ŽK: 2:2 (45. Kutner, 79. Dumbrovský – 32. Korelus, 78. Vlček). Diváků: 190.

Soběslav: Červenec – Zeman (83. Mazouch), Boháč, Kubart, Hromada – F. Vaněk, Bouchal, Hoffmann, Dumbrovský (89. Větrovský) – Kutner – D. Vaněk (64. Hájek).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, i když byl zápas hodně náročný. Domažlice mají mladý tým a jejich hráči byli hodně pohybliví a nebezpeční, ale na druhé straně vytvářeli pod naším tlakem chyby a jednu z nich Aleš Kutner potrestal. Nakonec jsme si vytvořili dost dalších šancí na to, abychom zápas odehráli klidněji a vyhráli výraznějším rozdílem, ale v koncovce se nám nedařilo. Na druhé straně musíme být spokojeni s tím, že se nám podařilo odehrát zápas s nulou.“