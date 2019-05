Hosté diviznímu nováčkovi oplatili i s úroky podzimní porážku 2:3, kterou museli skousnout na svém stadionu. V Hradci devátý tým tabulky předvedl sebevědomý výkon a trestal chyby soupeře, který se potýká s nebývalou marodkou. Na ní se ocitli například Toman, Řehoř, Votava, Chalupský, Jindra či Princ.

Citelné oslabení o několik hráčů základní sestavy přišlo pro Hradec v době vrcholícího boje o záchranu, což je pro svěřence trenéra Marka Černocha velmi nepříjemná realita. Po vysoké porážce zůstávají na čtrnácté příčce a v příštím kole je v sobotu 11. května čeká důležitý souboj na půdě předposlední Dobříše.

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „Přestože se potýkáme s rozsáhlou marodkou, kterou já osobně ještě nezažil, chtěli jsme v derby se Soběslaví uhrát aspoň bod. Ale tentokrát jsme na to neměli. Soupeř diktoval tempo a byl pánem na hřišti. K tomu, aby se uklidnil a hrál to, co potřebuje, mu v první půli pomohly poměrně laciné góly, které jsme inkasovali v 13. minutě po střele z více než třiceti metrů a v 36. minutě po dlouhém nákopu. To samozřejmě naše snažení otupilo. Po změně stran jsme se sice zvedli, hru vyrovnali, ale směrem dopředu nám nebylo souzeno a naopak jsme dovolili hostům ještě dvakrát skórovat, když se prosadili v 78. a poté ještě v poslední minutě. Přestože Soběslav vyhrála zaslouženě, konečný výsledek je pro nás poměrně krutý. Zápas nedohrál pro zranění kolena Lukoki, střídat jsme museli i Tomka, takže máme zraněnou polovinu kádru…“

FK Jindřichův Hradec - Spartak Soběslav 0:4 (0:2)

Branky: 13. Zeman, 36. Kutner, 78. Vaněk, 90. Dvořák.

Rozhodčí: Erlebach - Vojtěch, Slavíček. ŽK: 1:1. Diváci: 150.

FK J. Hradec

Hulík – Řehoř, Völfel, Gueye, Blažek – Králíček, Lukoki (61. Janák), Tomek (83. Cypra), Kněžínek (57. Hájek), Waník – Kučera.