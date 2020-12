Jihočechům vyšel úvod nového ročníku nadmíru úspěšně a po nekompletních osmi kolech, která se stihla do vynucené pauzy odehrát, figurují v tabulce skupiny A na lichotivé páté příčce. Hradec ve Fortuna divizi absolvoval sedm duelů, v nichž čtyřikrát zvítězil a třikrát odešel poražen, přičemž navíc úvodní porážka v Berouně ještě přesně zapadala do nechvalně známých Berbrových not… Ale to je jiná kapitola.

Nicméně jindřichohradecký klub kvituje, že by se mělo začít takhle brzy, přestože jej do konce sezony čeká ve zjištěném programu mimořádná porce 23 mistrovských utkání.

„Každý hráč vám řekne, že raději hraje, než trénuje. Na tom se nic nezměnilo. Stejně bychom v daném období absolvovali přípravná střetnutí,“ komentoval s nadhledem čerstvou informaci předseda FK Jindřichův Hradec 1910 Václav Císař, který ještě poměrně nedávno patřil v roli stopera k hlavním oporám týmu.

„Trenér samozřejmě na změnu musí reagovat a předělat tréninkový plán, protože jsme počítali spíše s březnovým začátkem, ale to není problém, s tím si poradíme,“ zmínil s tím, že mužstvo se sejde k úvodní přípravě už ve středu 2. prosince. „Pochopitelně musíme dodržovat vydaná nařízení, takže ve středu ještě hráči budou trénovat po malých skupinkách. Od čtvrtka už by to mělo být lepší, i když některá omezení budou nadále platit,“ poukazuje na posun protiepidemického systému ze čtvrtého na třetí stupeň.

Svěřenci kouče Romana Lukáče, který mužstvo převzal na konci června, se budou připravovat především na hřišti s umělým povrchem na jindřichohradecké Piketě, což je pro ně v zimním období běžné i v jiných letech. Areál jim poskytuje všechny potřebné podmínky, ale divizní utkání do doby, než se budou moci přesunout na trávu na stadionu u Vajgaru, budou hrát s největší pravděpodobností na umělce ve Staré Hlíně. Uspíšený start divize tak bude náročnější na logistiku, ale v klubu se toho neobávají.

„Hřiště na Piketě je malé, umělka v sousedním Horním Žďáru zase nemá potřebnou pasportizaci, takže nejbližší vhodné místo je ve Staré Hlíně. Navíc je tam velmi kvalitní povrch i zázemí. Sice už tam mají na zimní období svůj program, ale věřím, že se domluvíme. FAČR vydal prohlášení, že by mistrovské soutěže měly mít na umělkách přednost. Pro nás se jedná asi o čtyři domácí utkání, tak snad nás nenechají na holičkách a najdeme vhodné termíny ke spokojenosti všech,“ věří Václav Císař (na snímku).

Jindřichohradecké mužstvo by do konce kalendářního roku mělo trénovat třikrát týdně a v plánu má v tomto období odehrát přípravný duel se Soběslaví, která je rovněž účastníkem stejné soutěže. Hned od začátku ledna však tým pojede v plném režimu, aby byl co nejlépe připravený na pokračování soutěže. Jestli vše půjde podle plánu, už v závěru ledna by měl odehrát dvě jihočeská divizní derby se Sokolem Lom a béčkem českobudějovického Dynama.

„S ambiciózním nováčkem z Lomu se jedná o zápas devátého kola, ale ještě předtím bychom měli absolvovat dohrávku odloženého střetnutí na půdě béčka Dynama. Oba týmy jsou v tabulce před námi, jsou tudíž favority, ale my přece jen nějaké body uhráli, takže můžeme do těchto soubojů jít s čistou hlavou,“ připomíná šéf klubu povedený start.

Zároveň však zdůrazňuje, že hlavním cílem zůstává divizní záchrana. „Nemáme velké oči. Že se nám povedl úvod sezony, je příjemný bonus, ale není odehraná ještě ani třetina soutěže. Určitě se nám však půjde do boje jinak, než kdybychom byli se třemi body na chvostu. Atmosféra v mužstvu je velmi dobrá a kluci i trenéři už se moc těší,“ potvrdil.

V kádru by k žádným velkým změnám dojít nemělo. Po přerušení soutěží odcestovali oba Ghaňané, stoper Michael Amaglo i útočník Raymond Darkeh, ale existuje předpoklad, že by se do zahájení divize mohli vrátit, nebo aspoň jeden z nich. „Oba Afričané výrazně zkvalitnili sestavu, ale uvidíme, jak to s nimi bude, zatím to necháváme otevřené a řešit to chceme až v lednu, až bude opravdu jasné, že se soutěže rozjedou. Nechceme je sem táhnout a za dva týdny je třeba zase posílat domů,“ vysvětluje předseda.

Jinak všichni stávající hráči zůstávají a klub má navíc vyhlédnuté dvě posily, které by během zimního období rád přivedl. „Dokud to není jasné, nechci nikoho jmenovat. Mohu jedině potvrdit, že se jedná o útočníka a stopera. S oběma jsme v kontaktu, ale v tuto chvíli nechci předjímat, jak dopadnou jednání s jejich kluby,“ uzavírá Václav Císař.