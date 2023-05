/FOTIGALERIE, VIDEO/ V dalším kole fotbalové divize přivítal českokrumlovský Slavoj na svém pažitu Hořovicko. Fanoušci se branky nedočkali.

Český Krumlov - Hořovice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj Český Krumlov - SK Hořovice 0:0

ŽK: 2:1 (Matuška, Kuna - Königsmark). Rozhodčí: Pena - Mičan, Mazanec. Diváci: 196.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Trmal, Kabele, Svoboda, Kolář - Parakhnenko, Matuška, Novák, Vávra - Růžička (46. Strapek), Kuna.

Fanoušci viděli bojovné utkání, kterému však chybělo brankové koření, alespoň co se týče branek uznaných.

"V prvním poločase nás soupeř překvapil aktivní hrou a nasazením. My nevyužívali našich krajních prostor a nemohli se z toho dostat. Soupeř měl jednu tutovku a je třeba říci, že nás gólman podržel. Do druhého poločasu jsem místo Růžičky poslal na hřiště Strapka, vrátili jsme se k fotbalu po křídlech, vytořili si i šance. Remíza je nakonec asi spravedlivá, ale dá se to považat i za ztrátu, protože jsme šli dvakrát sami na gólmana a neproměnili to. Soupeř ve druhém poločase neměl žádnou šanci. Měl jen pár standarde, jinak se nedostal do našeho vápna," charakterizoval utkání domácí trenér Václav Domin a doplnil: "Celkově to byl bojovný fotbal a byl tam jeden sporný moment. Musím se ještě podívat na video, ale myslím si, že byl faul ve vápně a rozhodčí to vytáhl ven. Dali jsme i gól, který nám nebyl uznán pro ofsajd. Sice spravedlivá remíza, i když jsme měli k výhře blíže. Když jdeme dvakrát sami na bránu, měli bychom to alespoň jednou proměnit."

V současném rozlořžení sil v tabulce je však každý bod dobrý. Navíc Krumlov nyní čeká zápas na hřišti silného Petřínu Plzeň. "Je pravda, že se nyní každý bod počítá. Na Petřínu to sice bude složité, ale v současné době hrajeme lépe venku než doma. Tak uvidíme," doplnil trenér Domin.