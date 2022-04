Jarní tradice domácích porážek a venkovních výher je porušena. Písečtí vezou z Karlových Varů „jen“ bod. Ale dotahovali dvoubrankové manko. „V úvodu utkání, co šlo na bránu, tak to tam spadlo. Před prvním gólem přišel zbytečný faul, standardka, trma vrma a zapadlo to za tyč po nějaké teči. Druhý gól padl po špatném odskoku a soupeř to tam dotlačil. V polovině první půle jsme prohrávali o dva góly,“ shrnul nepříjemný začátek duelu vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Domácí však pak dali soupeři naději na otočení výsledku, když viděli červenou kartu. „Domácí hráč zatáhl za ruční brzdu. Belej šel sám na bránu, faul a červená karta. Z trestného kopu jsme snížili. Soupeř hrál hodinu o deseti. Tahali to, kouskovali, zdržovali a hráli na brejky. My tam měli nějaké pološance, ale soupeř byl i v deseti nebezpečný. Naštěstí jsme po standardce Kalouska Bělouškem vyrovnali. Pak mohl vyhrát kdokoliv. Celkově lze říci, že to z naší strany byl výkon mdlý, ale vezeme zlatý bod,“ doplnil k duelu M. Grobár a pokračoval: „Soupeř to byl velmi dobrý, mladí kluci byli hodně běhaví. Hrát celý zápas v jedenácti, těžko říci, jak by to dopadlo. Ale to jsou jen takové kdyby, které nic neřeší. Zkrátka si vezeme bod a tím to končí.“

Zbytečně vše komentujeme, pak nemůžeme vyhrát, říká Miroslav Grobár

V dalším kole chtějí Písečtí ukončit i domácí sérii, kdy třikrát odevzdali body soupeřům. "Hrajeme opět v pátek večer pod světly a hostíme Hostouň," zve na utkání Miroslav Grobár.

Slavia Karlovy Vary – FC Písek 2:2 (2:1)

Branky: 16. Červený, 23. Horník – 35. Kalousek, 73. Běloušek. ŽK: 3:2 (Skala, Červený, Tůma – Němeček, Jelínek). ČK: 1:0 (33. Vyleta). Diváci: 250. Rozhodčí: Zoufalý – Vokoun, Vnuk.

Sestava Písku: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Mašek (61. Stejskal), Němeček – Volf, Kulík (35. Vojta) – Hrachovec, Koreš, Kalousek – Belej.