Branka: 42. Koreš. ŽK: 2:0 (Brokeš, Vosáhlo). Rozhodčí: Polena – Severýn, Štípek. Diváci: 140.

Sestava Písku: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Mašek – Kulík, Volf (70. Jelínek) – Kalousek (80. Petr), Koreš (92. Kynkor), Voráček (92. Kotrba) – Stejskal (46. Hrachovec).

Ze zmrzlého Benešova si Písečtí odvezli výborné tři body. „Musím říci, že na to, jaké bylo počasí, tak trávník byl připraven výborně. V Benešově je to vždy po této stránce na jedničku,“ uvedl k podmínkám vedoucí FC Písek Miroslav Grobár a pokračoval: „Jeli jsme tam odčinit neslaný nemastný výkon, kterým jsme se prezentovali doma s béčkem Příbrami. Tlak na to, aby se v Benešově něco uhrálo byl. Na druhé straně je třeba říci, že i Benešov má mladé mužstvo.“

Úkol odčinit domácí ztrátu se podařilo splnit. „Nám se podařilo vstřelit branku v závěru první půle. Kalousek to poslal před branku, zda střílel, nebo to byla přihrávka, těžko říci, ale Štěpán Koreš to následně uklidil do prázdné brány. Měli jsme tam ještě takové dvě či tři pološance, které jsme neproměnili. Do druhé půle nastoupil v domácím dresu Kalod, trochu jim začal sklepávat balony a my jako bychom z toho dostali strach a byli pod tlakem. Nevytvořili jsme si nic a odolali jsme nějakým dvěma pološancím Benešova. Takže vezeme tři zlaté body,“ shrnul utkání Miroslav Grobár.

Nakonec tedy odjížděli písečtí fotbalisté z Benešova naprosto spokojeni. „To je samozřejmé, máme tři body ze hřiště soupeře. Naši hru ve druhé půli vem čert, jak se říká, v pondělí se anglická královna neptá, jak jsi hrál, ale kolik máš bodů. A my máme tři,“ doplnil s úsměvem M. Grobár.

V dalším kole přijede do Písku Sokolov. Znovu se hraje již v pátek večer, tentokrát od 19 hodin. „Doufejme, že to konečně dokážeme zlomit a zabodujeme. Zveme fanoušky na kvalitní fotbal,“ dodal vedoucí píseckého týmu.