Skvělý týmový výkon v čele s brankářem Pecháčkem, který nahradil zraněného Zadražila, pomohl A týmu FC MAS Táborsko k výhře na půdě Sparty Praha B 1:0. Šlo o utkání druhého s prvním. Jihočeši se díky výhře udrželi na prvním místě tabulky a mírně odskočili svým pronásledovatelům.

Sparta Praha B - Táborsko 0:1. | Foto: Jan Škrle

Utkání osmého kola začalo pro Táborsko (pátý zápas venku) dobře. Po pár minutách se do vyložené šance dostal Toutou, ale nedokázal trefit odkrytou branku, napálil Piška na brankové čáře do hrudi. V 10. minutě to bylo pro hosty veselejší. Přišla učebnicová akce. Táborsko házelo aut na pravé straně, Kučera míč rychle a přesně přenesl na levou stranu na Havrdu, ten si míč potáhl do křídla, centroval, odražený míč si našel Tolno a ten vyslal na Kotka křižnou kroucenou ránu k tyči, na kterou brankář rudých nedosáhl. Zakončení Tolna bylo výborné – 0:1. Táborsko mělo v témže poločase ještě asi tři situace, které zaváněly gólem. Na druhé půlce hřiště dělal největší potíže rychlý Dao, který v 17. minutě běžek sám na Pecháčka, ale na toho si nepřišel. Další průnik Daa zastavil za cenu žluté karty Navrátil.