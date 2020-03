Pro domácí přitom nezačal duel dobře. Už v 8. minutě vypálil levonohý Vosáhlo tak, že jeho projektilová rána z 25 metrů skončila v levé šibenici Zadražilovy branky – 0:1. Táborsko ale studená sprcha spíše zahřála. Za pět minut srovnal pěknou hlavičkou Vozihnoj, který si naskočil na centr Janošíka, a pak už jen roztáhl ruce na znamení oslavy. Vítězný gól přišel také ze vzduchu, tentokráte úspěšně hlavičkoval kanonýr Musiol po centru Havrdy – 2:1.

Deset minut po přestávce frknul po Pencově úspěšném souboji benešovské obraně Tolno, předložil míč na velké vápno Kučerovi, ten si přihrávku srovnal a vypálil k pravé tyči – 3:1. Čtvrt hodiny před koncem faulovali Benešovští Vandase, k trestnému kopu se postavil Alves de Almeida a zakroutil míč báječně – 4:1. V 78. minutě hosté vhazovali aut na vlastní polovině, zaváhali v rozehrávce, čehož využil Vandas a s pomocí teče pečetil skóre – 5:1.

Táborsko ukázalo, že i po odchodech Condeho, Toutoua a Ngimbiho do první ligy chce i nadále bojovat o první místo v tabulce. To pojede příští týden hájit do Hostouně.

FC MAS TÁBORSKO – SK BENEŠOV 5:1 (2:1)

Branky: 13. Vozihnoj, 19. Musiol, 54. Kučera, 75. Alves De Almeida, 78. Vandas - 8. Vosáhlo, rozhodčí: Hájek – Urban, Hanáková, ŽK: Vozihnoj – Engelmann, Vrňák, Brokeš, Filip, diváků: 772.

Sestava Táborska: Zadražil – Alves De Almeida (76. Dybala), Navrátil, Penc, Havrda (79. Jáša) – Vozihnoj (85. Větrovský), Schramhauser (83. Icha), Kučera, Janošík – Tolno (67. Vandas), Musiol.

Sestava Benešova: Rotbauer – Filip, Pedro, Ježdík, J. Vosáhlo – Srb, Engelmann, Vrňák (72. Urban), Dufek (64. Krasnyanyk) - Kalod (79. Meszáros), Brokeš (O. Vosáhlo)

Hodnocení trenéra Táborska Miloslava Brožka: „Pro nás bylo důležité, že jsme po inkasovaném gólu nepřestali aktivně hrát. Přitom jsme si v kabině říkali, že nechceme dostat branku jako první a muset zápas otáčet. Naši hráči ale brzy vyrovnali a záhy přidali druhý gól. Nastřelili jsme ještě dvě břevna a hosté vykopávali naši další šanci z brankové čáry. Pro druhý poločas jsme měli jasný cíl, soustředit se na defenzivu a už neinkasovat. Benešov pak už kromě jedné střely nic neměl a my jsme druhý poločas zvládli výborně. Nevím, jestli se naše hra přiblížila po přestávce k ideálu, každý zápas je jiný. Cítili jsem ale po závěrečném hvizdu spokojenost našich hráčů i diváků. Před utkáním mezi námi panovala trochu nervozita, byli jsme plni očekávání. Do utkání nezasáhli avizovaní cizinci, protože se nám je ještě nepodařilo zaregistrovat a já se v jednu chvíli začal koncentrovat na zápas s Benešovem bez nich. Jsem rád, že jsme po zimních odchodech hráčů výrazně vzkázali, že jsme stále ve hře.“