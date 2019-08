Družina od Jordánu zatlačila soupeře hned od úvodních minut, ale několik nebezpečných momentů před benešovskou brankou stavem zápasu nezahýbalo. První klíčový moment střetnutí se narodil v závěru 18. minuty, kdy domácí Vosáhlo nešetrně zajel do Vozihnoje a sudí Hájek měl s posouzením zákroku jasno: červená karta. Brány k vedoucí brance se před Jihočechy ještě více pootevřeli a ti nepohrdli. Ve 31. minutě zatáhl Vozihnoj míč po pravé straně hřiště, na jeho přízemní pas si naběhl útočník Toutou a neomylně uklidil míč k tyči Rotbauerovy branky – 0:1. Jen o pět minut později se vytáhlý forvard radoval znovu, to když nekompromisně usměrnil pod břevno gólmanem vyraženou střelu Almeidy – 0:2. S tímto stavem už se hráči Táborska spokojili a přestávku strávili v dobrém rozmaru.

Jejich rozpoložení umocnil nástup do druhé půle. Jen tři minuty po zahájení hry adresoval Vozihnoj další nabídku do soupeřova vápna a zkušený Musiol potvrdil svůj kanonýrský instinkt – 0:3. Početná táborská enkláva v hledišti vzývala pokračování střeleckých manévrů, její mužstvo se ale lichotivým stavem uspokojilo a slevilo na úsilí. Procitnutí se dostavilo v 67. minutě, kdy Benešovští zaútočili po levém křídle a přihrávku do vápna zúročil nepokrytý Urban – 1:3. Fotbalisté Táborska po tomto momentu zvýšili koncentraci alespoň natolik, aby předešli dalším komplikacím, a pečlivě strážili příjemné skóre 3:1 až do závěrečného hvizdu.

SK BENEŠOV – FC MAS TÁBORSKO 1:3 (0:2)

Branky: 67. Urban – 31. a 36. Toutou, 49. Musiol. Rozhodčí: Hájek – Raplík, Jansa. Žk: 2:0 (12. Vrňák, 70. Urban). ČK: 1:0 (18. Vosáhlo). Diváků: 288.

Sestava Benešova: Rotbauer – Filip, Pedro, Lupač, Vosáhlo – Krysnyanyk (61. Srb), Lauricella (61. Zoubek), Engelman (56. Procházka), Vrňák, Azilinon (78. Sklenička) – Turek (56. Urban).

Sestava Táborska: Zadražil – Almeida (88. Větrovský), Navrátil, Penc, Smetana – Vozihnoj (66. Havrda), Kučera, Conde, Tolno – Toutou (66. Rydval), Musiol.

Hodnocení trenéra Táborska Miloslava Brožka: „Zápasy, které jsou ovlivněny nestejným počtem hráčů, se mi hodnotí velmi těžko, protože bývají strašně specifické. Věděli jsme, že nás čeká poctivý, houževnatý a nebezpečný soupeř, který bude hrát na brejky. To všechno se potvrdilo. Do utkání jsme ale vstoupili hodně aktivně a už v prvních třech minutách jsme měli dvě gólové šance a náznaky dalších velmi dobrých situací. Pak přišla ta červená karta, která podle mne byla udělena správně. Měli jsme pak víc prostoru vstřelit branku a tým si šel za vítězstvím. Po gólu na 3:0 už jsme utkání dohrávali hodně bohorovně a těžko jsme si v hlavách nastavovali, abychom udrželi tempo. To mne trošku mrzí, ale na druhou stranu z nás spadl kámen prvního zápasu a jsem moc rád, že jsme vyhráli.“

Už ve středu cestuje celek Táborska k pohárovému utkání do Sedlčan, které začne v 17 hodin.