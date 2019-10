Středočeši měli snad jen jednu střelu mimo branku, Táborsko dalo tři góly a další šance zůstaly nevyužity. O góly se postarali Musiol a Toutou, kteří jsou spolu se Zahálkou z Admiry na čele tabulky střelců s osmi zásahy. Také tým Táborska vede tabulku o šest bodů přes Spartou B, která má zápas k dobru.

Trenér Miroslav Brožek, který vyslal hráče na plochu v rozestavení 4 – 3 – 3, pochopitelně kvitoval jasně daný směr zápasu s povděkem. „Myslím si, že jsme podali koncentrovaný výkon, který směřoval k naší výhře. Byl to možná zápas, který úplně nelahodil oku diváka, protože soupeř po celé utkání bránil na třiceti, čtyřiceti metrech, a to se se samozřejmě strašně těžce překonává. Pro nás to byl první zápas ryze tohoto typu. Ačkoliv to vypadlo jednoznačně, nejsou to jednoduché zápasy. Vy musíte překonávat zataženou soupeřovu obranu. Diváci chtějí, abychom dali co nejvíce branek, ale proti takovému soupeři není jednoduché hrát. My máme spíše brejkové mužstvo. Pokud rychle nepřekonáváme střední fázi, máme pak ve hře trochu problém. Pokud soupeř hraje na třiceti metrech od brány, prostoru je tam málo a musíte být přesní, musíte dobře zabíhat za obranu, musíte dobře odskakovat a hrát rychle. My jsme si vyzkoušeli, jestli jde nebo nejde proti takovému soupeři hrát. Říkám pořád, máme na čem pracovat. Jsem rád za další výhru. To je to, co bylo podstatné.“

Příští duel čeká na Táborsko venku: v pondělí 28. října od 10.15 hodin hraje v Praze na Admiře.