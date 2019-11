Koncert! Tímto jediným slovem lze označit nedělní výkon fotbalistů FC MAS Táborsko proti Loko Vltavín. Pražané přijeli k Jordánu s pověstí mužstva, které pět zápasů za sebou neprohrálo. Domácí celek ale soupeři brzy ukázal, kdo bude na hřišti pánem. Předvedl bravurní výkon, který osladil šesti krásnými brankami.

Táborsko - Vltavín 6:1. | Foto: Deník / Redakce

Navýsost spokojený byl pochopitelně také trenér vítězného týmu Miloslav Brožek, „Musím se přiznat, že takto vysoké vítězství jsem nečekal. Vltavín jsem několikrát viděl hrát, vím, že má zkušený tým. Spousta hráčů od nich pamatuje, když vyhráli třetí ligu a postoupil do druhé. V týmu Vltavínu převládá zkušenost, kádr vhodně doplnili o zajímavé hráče. Mužstvo hraje v netradičním rozestavení 3-5-2, snaží se hrát hodně nahoru, tam udržet míče. Čekali jsme, že budou nebezpeční. To, že jsme vyhráli 6:1, je překvapení. Rozhodla naše kvalita hry po stranách, tam jsme byli schopni soupeře brejkovat, unikat mu. Náš tým celkově podal velmi dobrý výkon. Hráli jsme rychle, měli jsme skvělý přechod z obrany do útoku, Bylo vidět, že jsme rychlejší než soupeř. Dařila se nám kombinace, získávali jsme druhé míče, vyhrávali jsme osobní souboje. Měli jsme pořád dostatečnou aktivitu. Byli jsme schopni vytvářet si další šance a soupeře takzvaně přejet,“ zhodnotil kouč Táborska.