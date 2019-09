Teď se v neděli 22. září mimořádně už od 13.30 hod. utká s tradičním účastníkem třetiligové soutěže s FK Štěchovice. Zápas je časově posunut kvůli prvoligovému derby pražských S. Trenér jihočeského celku Miloslava Brožek toto opatření chválí. „Jsem rád, že je náš zápas posunut. Derby je svátek, který diváci i hráči pohodlně stihnou,“ uvedl Miloslav Brožek.

A jakým budou Štěchovice soupeřem? „Především jsou za námi jen o čtyři body. To hovoří za vše. My vstupujeme do utkání jako favorit, chceme hrát naší hru, ale nesmíme nic podcenit, musíme být na pozoru. Štěchovice určitě nepřijedou body odevzdat. Je to hodně bojovný tým s řadou zkušených hráčů, jako jsou Košata, Pavlík, Švejda, Kučera,“ uvedl trenér FCT. Ten své hráče ani nemusel moc upozorňovat na Ladislava Volešáka, zkušeného exligistu, který má dobrou finální přihrávku, střelu i centr. V útoku se o štěchovické góly stará Batka. „Je to slávistický odchovanec, kterého sleduji. Ke střílení gólů ho předurčuje postava, ale pohybově to do první ligy nedotáhl. Hraje klasickou devítku,“ uvedl Miloslav Brožek.

Na otázku, zda skončí dvouzápasové mlčení domácích střeleckých pušek Musiola a Toutoa, trenér odvětil, že oba pomáhají týmu jiným způsobem. „Je jedno, kdo teď naše góly vstřelí. Potřebujeme v neděli doma zvítězit a naladit se na další víkend, kdy nás čeká jeden z vrcholů, Sparta B venku. Do Prahy chceme odjet z prvního místa,“ plánuje Miloslav Brožek.