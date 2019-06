Třetí nejvyšší soutěž se bude hrát v Čechách ve dvou skupinách po šestnácti týmech, mezi kterými nechybí ani celky přeřazené ze zrušené juniorské ligy. Mužstvo Táborska si to po sestupu z Fortuna národní ligy rozdá s těmito týmy: SK Rakovník, Admira Praha, Loko Vltavín, Jiskra Domažlice, FK Králův Dvůr, SK Benešov, Sokol Hostouň, Slavia Karlovy Vary, 1. FK Příbram B, Motorlet Praha, TJ Štěchovice, Sparta Praha B, FC Písek, SK Slavia Praha B a Viktoria Plzeň B.

Do bojů o návrat do druhé nejvyšší soutěže vstoupí Táborsko o víkendu 10. – 11. srpna, a to zajímavým střetnutím na hřišti nedalekého Benešova. Se svým jediným jihočeským rivalem v soutěži, celkem FC Písek, si to soubor od Jordánu rozdá na „Kvapilce“ až v devátém pokračování soutěže.