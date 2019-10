Červeno-bílí mladíci šli do vedení po čtvrt hodině hry. Všemu předcházelo podklouznutí Pence a dva hráči domácích šli vlastně sami na bránu. João Felipe nahrál před bránu Rondičovi a ten skóroval - 1:0. Táborsko rozhodně mělo na to, aby vyrovnalo, ale Toutou jako zakončovatel neuspěl.

Táborsko ve druhém poločase zvýšilo intenzitu hry, ale šance zahazovalo. To Slavia B byla produktivní. V 70. minutě přišla ztráta míče Táborska na levé straně a domácí navýšili vedení po druhé dorážce, když předtím Pecháček jednu ránu vyrazil a druhá byla zblokována. Na střelce Vaňka už gólman nestačil - 2:0. Tlak Táborska stoupal. V 80. minutě napálil Novák tyč a snížení přišlo pozdě, když se tři minuty před koncem trefil Vandas.

SK SLAVIA PRAHA - FC MAS TÁBORSKO 2:1 (1:0)

Branky: 16. Rondič, 72. Vaněk – 87. Vandas, Rozhodčí: Dujsík – Hájek, Šedivka, ŽK: 1:1 (Šilhan – Tolno).

Slavia B: Sirotník – Bárta, Podrazký, Zinhasovič, Šilhan – Janoušek, Vaněk (75. Eichler), Křišťan, Felipe (75. Horník) – Toula (90. Kneifel), Rondič.

Táborsko: Pecháček – de Almeida, Navrátil, Penc, Smetana (85. Rydval) Vozihnoj (61. Novák), Kučera, Conde (78. Schramhauser), Tolno (61. Al Sarori) – Toutou Mpondo (57. Vandas), Musiol.

Hodnocení trenéra FC MAS Táborsko Miloslava Brožka: „Chci Slavii B poblahopřát k vítězství, byla hladovější a výhru si zasloužila. Je třeba si uvědomit, že všichni hráči, co hrají za Slavii, mají vysokou kvalitu, jinak by v klubu nebyli. Projevil se efekt hladovosti, mladíci Slavie čekají na příležitost, chtějí se vždy ukázat. Slavia byla v prvním poločase živější, bylo vidět, že více chce… V utkání jsme rozhodně nebyli bez šancí, ale trestuhodně jsme je zahazovali. Mladíci Slavie nadšeně bojovali, bylo těžké si proti nim šance připravit. Samozřejmě, že po prohře zavládlo v našich řadách velké zklamání, ale co s tím? Musíme jít dál a dobře se nachystat na Rakovník. Malinko jsem měl pocit, že našemu týmu došly první poločas baterky, nebo si hráči mysleli, že utkání snadno zvládnou. Někteří hráči nepředvedli výkony, na které jsme zvyklí. Špatně jsme se pohybovali. Určit jsme měli na to, abychom zápas zremizovali, ale neměli jsme vepředu takovou kvalitu. Slavia byla efektivnější a celý zápas nebezpečná.“