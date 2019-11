Už jen dva zápasy má před sebou mužstvo FC MAS Táborsko v podzimní části České fotbalové ligy. V sobotu 9. listopadu od 14 hodin si to rozdá s Jiskrou Domažlice na jejím rozlehlém stadionu s atletickou dráhou, který připomíná táborský stadion Míru.

Fotbalisté Táborska. | Foto: Jan Škrle

Trenér Táborska Miloslav Brožek je názoru, že doma jsou Domažlice velmi silné a hodně kombinují. „S jejich velkým hřištěm mají někteří soupeři problémy. Nás by se to týkat nemělo, adaptace by měla být rychlá, trénujeme doma na stadionu Míru,“ uvedl Miloslav Brožek.