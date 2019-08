Právě díky šťastné a odražené ráně Musiola šlo Táborsko na varském hřišti ve Dvorech brzy do vedení, stejný střelec mohl vzápětí přidat druhý gól po akci Kučery a Toutoua, a tak skóre navýšil až Toutou hlavičkou po centru De Almeidy. Na rozdíl od předchozích dvou utkání udrželo Táborsko tempo i po přestávce a Toutou stvrdil výsledek po přihrávce od Condeho: šel sám na bránu a situaci vyřešil správně.

Táborsko se usadilo na první příčce tabulky a příští neděli se těší doma na tým 1. FK Příbram B. Síly ale musí zregenerovat mnohem rychleji, protože už ve středu 28. 8. na něho doma od 17 hodin čeká ve 2. kole poháru MOL Cup druholigový Varnsdorf.

FC SLAVIA KARLOVY VARY – FC MAS TÁBORSKO 0:3 (0:2)

Branky: 5. Musiol, 26. Toutou, 56. Toutou. Rozhodčí: Pastyřík – Mudra, Duda. Diváci: 281.

FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Holík, Pěkný (64. Ryška), Skala (76. Paterna), Hudec, Vokáč (56. Lattisch), Dubnička, Procházka, Deme (56. Stöckner), Schettl, Nimrichter (32. Nezbeda)

FC MAS Táborsko: Zadražil – De Almeida (87. Rydval), Navrátil, Penc, Havrda - Vozihnoj (71. Schramhauser), Kučera, Conde, Tolno (76. Novák) - Toutou (72. Vandas), Musiol (87. Větrovský).

Hodnocení trenéra Táborska Miloslava Brožka: „Je to důležité vítězství, ke kterému nám nahrály ideální podmínky. Přijeli jsme na západ Čech den předem, nocovali jsme ve velmi příjemném prostředí. Hráči přistoupili k zápasu koncentrovaně a koncentraci udrželi celých 90 minut. Z tempa jsme vypadli jen na pět minut v úvodu druhého poločasu. Výsledek vypadá jednoznačně, ale i soupeř měl šance, jednou trefil tyč, jednou ho vychytal Zadražil. Jinak jsme měli utkání pod kontrolou, mohli jsme v něm dát více branek, ale já jsem šťastný, že vezeme druhé vítězství z venku. Hráči zasluhují absolutorium. Předvedli kvalitní výkon navzdory velmi teplému počasí. Věřím, že naše sebevědomí půjde nahoru, ale musíme tři výhry brát s pokorou. Máme za sebou jen tři kola, soutěž je dlouhá. Nevíme, co nás ještě čeká, přijdou těžcí soupeři. Nesmíme si o sobě nic myslet a dál pracovat. V utkání nehrál Smetana, který měl zdravotní problémy, trénoval jen v pátek a v sobotu, tak jsem ho poslal hrát za B tým do Třeboně. Že má Toutou po třech zápasech pět gólů? Je to pěkné, Musiol je dneska mohl mít taky, má tři, což je dobré. Jsem rád, že nám oba útočníci střílejí branky.“