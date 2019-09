Na příchodu má velkou zásluhu trenér Miloslav Brožek, který Ahmeda vedl jako asistent trenéra Jána Kociána u jemenské reprezentace. V úterý 24. září dorazil 168 centimetrů vysoký fotbalista na táborský stadion v Kvapilově ulici.

Jaký jste měl let, Ahmede?

„Let byl velmi náročný. Jsem velmi šťastný, že jsem mezi novými spoluhráči, že se připojím k týmu.“

Jaká byla motivace odletět kvůli fotbalu do České republiky?

„Hlavní motivace byla jít hrát do Evropy. To bylo pro mě důležité rozhodnutí. Českou republiku jsem si vybral, protože se známe s trenérem Brožkem z jemenské reprezentace. Cítím velkou výzvu prosadit se v novém týmu FC MAS Táborsko.“

Jak byste sám sebe po fotbalové stránce charakterizoval?

„Myslím si, že jsem poměrně rychlý. A jsem bojovník, který chce pomoci týmu. Rád střílím góly. Nade vše je pro mě ale tým.“

Jak jste připraven na tréninky, zápasy, na nové fotbalové prostředí?

„Jsem připraven. Jsem rád, že tu mohu být. Věřím, že se mi bude dařit.“