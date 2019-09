Po přestávce se na hřiště vrátil jihočeský tým s jiným projevem. Nejdříve se zastřelovali Tolno a Musiol a pak Táborsko odšpuntovalo třígólovou osmiminutovku. Jako první se trefil hlavou Musiol, vzápětí otočil skóre Toutou a vše završil Vandas po skvělé akci Tolna. Rázem to bylo 3:1.

Domácí si vyrobili komplikaci tím, že chybující stoper Penc zastavil hráče Štěchovic Štědronského, který by šel sám na bránu, a byl vyloučen. Z následného trestného kopu Volešáka snížil Busta, ale pak už si oslabený, ale odhodlaný domácí tým vítězství pohlídal.

FC MAS Táborsko - TJ Štěchovice 3:2 (0:1)

Branky: 62. Musiol, 64. Toutou, 70. Vandas – 35. Kučera, 75. Busta, rozhodčí: Dujsík – Drábek, Brychta, ŽK: 1:2 (28. Vozihnoj – 22. Košata, 85. Jakobovský, ČK: 75. Penc (Táborsko), 627 diváků.

Sestava FC MAS Táborsko: Zadražil – Smetana, Penc, Conde, De Almeida (90+1 Větrovský - Vozihnoj (36. Novák), Schramhauser (63. Vandas), M. Kučera, Tolno (89. Jáša) - Toutou (86. Rydval), Musiol.

Sestava TJ Štěchovice: Kohoutek – Busta, Švejda (K), Košata, Volešák, Štěpán Š. Kučera, Štědronský, Nehoda, Jakobovský, Lukavský, Těžký.

Hodnocení trenéra FC MAS Táborsko Miloslava Brožka: „Diváci asi čekali, že jim budeme servírovat vyuzenou šunku, ale my jsme jim v prvním poločase servírovali nedovařený prejt. V prvním poločase jsme měli málo pohybu, hodně ztrát míče, hráli jsme kostrbatě. Věděli jsme, s čím soupeř přijede, že bude bránit. My jsme se s tím v prvním poločase nevypořádali. Před druhým poločasem jsme si řekli, že musíme k zápasu přistoupit úplně jinak, vzít odpovědnost každý sám za sebe, za svůj výkon, za svůj prostor, za to, co má hrát. Druhý poločas jsme až do vyloučení zápasu dominovali. Naše góly byly výsledkem tlaku a naší kvality vepředu. Mám smíšené pocity, protože ten zápas jsme nesehráli úplně dobře. Jsem spokojen s výsledkem, ale s prvním poločasem určitě ne."