Váš gól ze 34. minuty zápas zajistil Táborsku tři body. Jak se k vám míč po rohovém kopou dostal?

„Martin Kučera dával roh na přední tyč, tam někdo, asi Kuba Navrátil, balon prodloužil. Dostávali jsme se do zakončení, vznikla skrumáž a najednou byl míč přede mnou. Naštěstí doskotačil do brány. Byl jsem ve správnou chvíli na správném místě. Žádný nádherný gól to nebyl, že bych prošel půlku hřiště a zavěsil do šibenice…“ (úsměv)

Nicméně na body to stačilo…

„Stačilo, ale my jsme mohli přidat další branky. Škoda, že jsme šance neproměnili. Druhý poločas jsme se soustředili na to neinkasovat. Což se nám povedlo. Dali jsme do toho dost srdíčka.“

Vy jste skóroval už doma s Pískem, takže máte dva góly…

„Ano. Myslím, že na stopera je to docela slušné. Samozřejmě bych se nezlobil, kdybych nějaký gól přidal a zase mi to tam spadlo. Snažím se chodit na rohové kopy a prosadit se.“

Táborsko drží první místo tabulky třetí ligy. Co vás usměrňuje, abyste nezpychli?

„Každý z nás ví, proč tu je, proč hraje za Táborsko. Na každém tréninku nás trenér nabádá, abych byli nohama pevně na zemi, abychom nebyli namyšlení. Je to otřepaná fráze, ale my skutečně jdeme zápas od zápasu a věříme, že jsme se vydali správnou cestou.“

V neděli 3. listopadu vás čeká doma pražský Vltavín. Vy sám jste z Prahy, znáte někoho z protihráčů?

„Znám se s Davidem Šnajdrem, který je ve Vltavínu také na hostování ze Sparty. Teď mu to docela střílí. Musíme si na něho dát pozor. Čeká nás další kvalitní soupeř, ale já věřím, že zápas zvládneme a získáme tři body.“

V Táborsku hostujete ze Sparty, jak se vám tu líbí?

„Řeknu to stručně. Jsem tu maximálně spokojen.“