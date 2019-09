Po rozpačité první půli se Táborsko po změně stran výrazně zlepšilo a od 60. minuty jasně dominovalo, vytvářelo si šanci za šancí, ale nebylo schopno ani jednu proměnit. Penalty se rozhodly až v 9. sérii, Táborsko třikrát pokutový kop nedalo (Vandas, Musiol, Conde), domácí neproměnili dvakrát.

Příští neděli tým pojede do plzeňského areálu v Luční ulici, abych se tam porval o další body s rezervou Viktorie.

FK MOTORLET PRAHA - FC MAS TÁBORSKO 2:1, na penalty 6:5 (1:1)

Branky: 33. vlastní Almeida - 20. Navrátil. Rozhodčí: Szikszay – Kubec, Cihlář. ŽK: 2:1 (Vojta, Rajnoch – Smetana).

FK Motorlet Praha: Janáček – Čepelák (C), Rajnoch, Radosta, Vojta (70. Badocha), Fotr (84. Mařík), Měska, Žaloudek, Suk, Filip, Hurka (78. Jonáš)

FC MAS Táborsko: Zadražil – De Almeida Navrátil (C), Penc, Smetana (66. Vandas) - Vozihnoj (83. Schramhauser), Kučera, Conde, Tolno (66. Havrda) - Toutou (66. Novák), Musiol.

Hodnocení trenéra Miloslava Brožka: „První poločas byl vyrovnaný s tím, že my jsme do utkání nevstoupili dobře. Soupeř měl dvě situace, které zaváněly gólem. Pozdě jsme reagovali. Hrálo se na menším hřišti, na těžkém terénu. Byl to specifický, bojovný zápas, první tohoto typu. Měli jsme málo pohybu, hráli jsme pomalu, byli jsme všude druzí. Přesto jsme dali gól, Musiol pak nastřelil tyč, ale soupeř srovnal naším vlastním gólem. Do druhého poločasu jsme se zlepšili. Zápas se lámal po 60. minutě, kdy jsme poslali do hry tři nové hráče, ti nám hodně pomohli. Vytvořili jsme si festival šancí, zjednodušili jsme hru, ale nebyli jsme schopni do brány nic dotlačit. Ale takový je sport, stálo nás to body. To je jeden úhel pohledu, druhý je ten, že je to bod z venku. Na Motorletu soupeři moc bodovat nebudou. Jsme zklamaní, ale to nám nesmí vzít energii do dalšího zápasu s Plzní B.“