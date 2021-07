První poločas nabídl dva góly, oba padly až v závěru. Skóre otevřel z penalty hradecký Dvořák, ten přidal hned v 4. minutě druhého poločasu další gól. Ještě do přestávky skóroval ve 41. minutě Kubala

Na obou stranách trenéři hodně střídali, zápas nesl všechny rysy přípravného duelu.

Po přestávce se ligový celek prosadil dvakrát. Góly stříleli Kubala a Vlkanova.

Trenér Milan Nousek pro klubovou televizi uvedl: "Zápas hodnotím pozitivně, splnilo to to, co jsme si řekli před zápasem. Pokud kluci budou plnit pokyny, kterém jim dáme, dokážou sehrát roli i s takovým spoupeřem, jako je Hradec Králové. Doufám, že si to kluci užili, i když to pro ně bylo strašně náročné, my nemůžeme prostřídat v poločase deset hráčů jako Hradec, ale jsem spokojený."

Písek – Hr. Králové 0:4 (0:2). Góly: Dvořák 2 (1 z 11), Kubala, Vlkanova.

Písek: Satrapa (70. V. Pícha st.) – Sajtl, K. Kulík, Mařík, Kotrba – V. Pícha ml., Velek, Kalousek, Koreš, Sigmund – Bílý. Střídali Petřík, Kynkor, Petr, Vojta.

Trenér: Nousek