Vedení FC MAS Táborsko sdělilo důležitou informaci pro držitele permanentních vstupenek na jarní část sezony v České fotbalové lize.

Táborsko vs. Sokolov 0:1. | Foto: Tomáš Danko

Permanentky pro jarní část přecházejí na podzimní část sezóny 2020/2021 na soutěž, kterou bude A tým FC MAS Táborsko hrát. Informaci potvrdil ředitel klubu Josef Holub.

„Zda to bude Fortuna národní liga nebo Česká fotbalová liga, nebo ČFL, to se dozvíme na základě oficiálního oznámení ze strany FAČR. Permanentky budou vyměněny v průběhu srpna v kanceláři v administrativní budově klubu. Ještě upřesníme datum, od kterého bude výměna probíhat. Pokud se někdo z našich fanoušků této možnosti vzdá, budeme to brát jako přímou podporu financování klubu a v průběhu prvního domácího utkání vyhlásíme jména těchto permanentkářů a veřejně jim poděkujeme,“ zdůraznil ředitel Josef Holub.