Všechny tři branky padly v prvním poločase, druhé dějství už jasné gólové příležitosti nenabídlo, zato hodně soubojů, urputnosti a žlutých karet (celkem za zápas jedenáct v poměru 6:5).

Trenér hostí do zápasu opět postavil Toutoua, který minule doma proti Vltavínu nehrál, a vyplatilo se to. Právě Toutou ve 27. minutě doběhl dlouhý míč, pláchl obraně Domažlic a pěkně trefil míč pod gólmana. O sedm minut později házelo Táborsko aut na své útočné polovině, pak zakombinovali s míčem Musiol a Al Sarori, Almeida zprava odcentroval a přetažený míč dostal do brány hlavou Tolno – 2:0. Oba úspěšní střelci měli každý po jedné další šanci navýšit skóre, ale nestalo se, a tak domácí snížili po vyhraném souboji ve středu hřiště. Obrana nestačila zajistit Pence, domažlický Vůch přesprintoval Havrdu a předložil míč Došlému na malé vápno – 2:1.

Po změně stran se na hřišti odehrával boj mezi šestnáctkami, mužstva měla jen náznaky šancí, ale žádnou z nich nedotáhla do finále. Namotivovaný domácí tým se snažil vyrovnat, ale Táborsko vedení uhájilo.

Ve 14 kolech nasbíralo 36 bodů a první místo v tabulce bude hájit 16. listopadu doma v podzimní derniéře proti Královu Dvoru.

TJ JISKRA DOMAŽLICE – FC MAS TÁBORSKO 1:2 (1:2)

Branky: 41. Došlý – 27. Toutou, 34. Tolno, rozhodčí: Ulrich – Matějček, Cichra,

ŽK: 6:5 (31. Vůch, 36. Dvořák, 58. Mužík, 70. Uzlík, 74. Hrubý, 90+3. Kropáček – 54. Toutou, 61. Kučera, 77. Conde, 90+1. Alves, 90+3. Zadražil), 250 diváků.

TJ Jiskra Domažlice: Brych – Pek, Hrubý, Matas, Ruml (51. Kadar), Vůch, Uzlík (76. Pavlík), Brabec (58. Kropáček), Mužík (C) (89. Kulhavý), Došlý, Dvořák

FC MAS Táborsko: Zadražil – Alves De Almeida, Navrátil (C), Penc, Havrda - Al Sarori (76. Vozihnoj), Conde (81. Schramhauser), Kučera, Tolno (89. Novák) - Musiol, Toutou (58. Vandas).

Hodnocení trenéra FC MAS Táborsko Miloslava Brožka: „Bylo to strašně těžké utkání. Jestli ne úplně nejtěžší, tak jedno z nejtěžších. Zápas byl plný fyzické aktivity. Domácí ukázali velkou kvalitu. Hráči jako Dvořák, Mužík, Došlý a hlavně Vůch jsou skvělí fotbalisté. Pro nás je škoda, že jsme nenavýšili do poločasu skóre na 3:0, mohlo být hotovo. Hrálo se hodně bojovně, na hraně na obou stranách. Přemýšlel jsem, zda po vyhraném utkání s Vltavínem nechám v sestavě dvougólového Vandase, nebo postavím Toutoua. Věděl jsem, že v Domažlicích je velké hřiště a Toutou to dokázal využít, dal vítězný gól, ale když dostal žlutou kartu, musel jsem ho stáhnout. Vandas, když vystřídal, tak nám hodně pomohl. To samé Schramhauser, Vozihnoj. Opět jsme prokázali ofenzivní sílu, soupeři se mohlo zdát, že jsme zranitelnější dozadu, ale já si to nemyslím. Hráli jsme do obrany velmi dobře, a to jsme hráli v sestavě s pěti cizinci, o nichž se říká, že neradi brání. Musím hráče opakovaně pochválit, jak zápas zvládli, zaslouží si velký obdiv. V posledním podzimním utkání doma musíme jednoznačně bojovat o vítězství.“