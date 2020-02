V prvním poločase hrálo Táborsko v Praze vyrovnanou partii a po hezké akci Tolna zakončené Toutouem se dokonce ujalo vedení. Za Vyšehrad vyrovnal opakovanou střelou Alexandr.

Po obrátce se mimo jiné kopaly i dvě penalty. Dybalovu odpískanou hru rukou potrestal z pokutového kopu Nitrianský a nemýlil se ani hostující Musiol, jenž proměnil penaltu nařízenou za faul soupeře. Právě od té doby byli ale hráči Slavoje lepším týmem a postupně přidali tři branky. Za zmínku rozhodně stojí ten pátý. Na začátku povedené akce předvedl Jablonský skvělou ekvilibristiku; předklonil se, míč mu zůstal „sedět“ za krkem, pak si ho umně shodil před sebe a uvolnil Čvančaru, který obloučkem překonal táborského brankáře Pecháčka.

Nutno dodat, že hosté z jihu Čech odehráli druhý poločas ve značně kombinované sestavě plné mladíků. Na testech se objevili čtyři francouzsky mluvící fotbalisté, ale žádný z nich trenérský štáb nezaujal. V sestavě Táborska, které stále hledá náhradu za dnes již zlínského Condeho, navíc chyběli i marodi Vandas, Vozihnoj, Penc a Schramhauser.

FC SLAVOJ VYŠEHRAD – FC MAS TÁBORSKO 5:2 (1:1)

Branky: 33. Alexandr, 53. Nitrianský z penalty, 59. Drobílek, 67. Pouček, 71. Čvančara – 21. Toutou, 56. Musiol z penalty, rozhodčí: Řeháček – Mrkáček, Miner, 100 diváků.

FC Slavoj Vyšehrad: Otáhal – Drozda, Alexandr, Vejvar, Laňka, Zinhasovič, Kozel, Verner, Švejdík (C), Hani, Suchan. Náhradníci: Mareš, Drobílek, Pouček, Bašič, Nitranský, Kokorovič, Jablonský, Dočekal, Čvančara, Šandera, M. Černý

FC MAS Táborsko: Zadražil – Rydval (46. Icha), Navrátil, Dybala (72. Brabec), Janošík (46. Keita - 82. De Moraes) – Havrda (46. Cantin - 72. Jáša), Kučera, Labite (30. Říha), Tolno (55. Větrovský) - Toutou, Musiol.

Hodnocení trenéra FC MAS Táborsko Miloslava Brožka: „Skončila nám první fáze přípravy. Ověřili jsme si, kteří hráči na to mají, kteří na to nemají. Je vidět, že před námi stále stojí velký kus práce. Žádný z testovaných hráčů mě nezaujal. I díky tomu jsme vlastně prohráli, potřebovali jsme je vidět. První poločas snesl z naší strany fotbalové parametry, ale druhý už byli domácí jasně lepší. Hráči, kteří tu byli dnes na testech, neprokázali žádnou kvalitu, aby mě přesvědčili, že u nás mohou zůstat. Z mého pohledu měl tento zápas hlavní účel, a to selektivní.“