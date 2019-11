V létě jste přijal nabídku na funkci hlavního trenéra A týmu FC MAS Táborsko. Vážně jste neměl ani trochu pochybnosti, v jakém stavu klub najdete po sestupu z profesionální 2. ligy?

„Vždy se snažím k věcem přistupovat pozitivně ne hned hledat problémy, ale krátký dotaz na zabezpečení klubu pro ČFL po sestupu jsem měl. Pan Holub mě ujistil, že před ním nesedím zbytečně…“

Bylo jasné, že se hráčský kádr se rozsype. Ohlédnuto od několika mladíků, ze zkušených hráčů zůstalo jen trio Navrátil, Kučera, Musiol. Ani to vás neodrazovalo, nelekalo?

„Naopak, byl jsem plný nápadů, jak věc řešit. Po zjištění, v jakém stavu se kádr nachází, jsme si natavili plán „práce“, a ten se nám podařilo téměř naplnit. Já jsem samozřejmě tlačil nejenom na kvalitu, ale i kvantitu. Chtěl jsem o jednoho, dva hráče širší kádr kvůli pěti střídáním v ČFL a konkurenci. Vždy je možnost karet nebo zranění, ale je až neuvěřitelné, jak nám hráči vydrželi zdravotně a dá se říci i sportovně v kondici. Takže nakonec nás bylo dostatek.“

Přivedl jste do klubu řadu cizinců. Ruku na srdce, nebál jste toho? Přece jen je Tábor je hodně konzervativní město a česká společnost není k cizincům vždy úplně přátelská…Na druhou stranu tady mj. slávista Traoré prošlapal cestu…

„Každý trenér má svou cestu, filosofii, která by mu měla pomoci k výsledkům, za které je zodpovědný. Já vyznávám cestu mixu jak z hlediska domácích hráčů, cizinců, tak třeba věku nebo typologie…Vše se ale odvíjí od základní strategie klubu. Přiznám se, že až v průběhu podzimu jsem si uvědomil, jak je vaše otázka pravdivá, jaké je to téma. Na začátku jsem neměl pochybnosti a ani prostor přemýšlet o reakcích veřejnosti. Zajímalo mě jen sportovní hledisko. Nepochybuji, že v případě neúspěchu by to byla první věc, za kterou bych si to schytal… Hráčům stále říkám: Musíte jít s kůží na trh! takže se musím chovat stejně. Já jsem velký vlastenec, ale politiku, náboženství, migraci nebo podobné otázky nedokážu mísit se sportem. To se mi opravdu příčí. Sport má zůstat sportem, nikoli přes něj dávat najevo nějaké politické nebo jiné preference. To sem prostě nepatří. V klubu musí být jediná politika, jediné náboženství, a tím je fotbal.

Cizinci ukázali, že mají vysokou kvalitu. Jak moc je o Tolna, Condeho či Toutou zájem, udržíte je? Ředitel Holub naznačil, že i kvůli finanční stabilitě klubu bude nutné někoho prodat…?

„Obecně si myslím, že všichni hráči jsou na prodej a záleží pouze na adekvátní nabídce. Hráčům přeji, aby si polepšili, protože hladovost jde ruku v ruce s vnitřní motivací někam to dotáhnout. Nechci mít v kádru hráče, kteří nemají touhu se zlepšovat. Já je brzdit nebudu, naopak. Upřímně - pro Tolna, Condého, TouToua a další jsme sportovně přestupní stanicí do velkého fotbalu. Podle mě mohou již teď hrát vyšší soutěže a nabídky na ně se nám již scházejí. To ale neznamená, že odejdou. Fotbal je obchod, a pokud dokážete přivést, vychovat a prodat hráče je do dobrá vizitka pro klub. Věřím, že zájem bude také o Vozihnoje, Zadražila, Vandase nebo Schramhausera. Ani tady nemůžeme dělat rozdíly…“

Dalo by se říct, že jste měli na podzim příznivý los, myšleno tak, že na úvod, kdy jste se sehrávali, vás čekali slabší soupeři, a ti těžší přišli až později, souhlasíte?

„Souhlasím, ale to, že hrajeme s týmy ze spodní části tabulky, jsme na začátku nevěděli… Vyhráli jsme čtyři zápasy a od počátku vedli tabulku. Pro celkovou náladu a sebevědomí to bylo jistě důležité.“

Za podzim berete první místo v tabulce. Které herní faktory o tom podle vás rozhodly? A upřímně - čekal jste to?

„Nechci, aby to vyznělo nějak při zdi, ale já jsem chtěl být do pátého místa po podzimu s rozumnou ztrátou na špici. Postupně se sehrávat a jak se říká být v kontaktu. Naše výkony i výsledky mě mile překvapily. Faktorů, které ovlivňují náš výkon, je mnoho. Máme velmi dobrou útočnou fázi, obrana hraje koncentrovaně, máme kvalitní brankářskou dvojici a hlavně máme tým, který chce něco dokázat. První místo po podzimu je odměnou pro hráče a vedení za jejich práci.

Za podzim jste poztráceli pouze 7 bodů. Kde ztracených bodů nejvíce litujete, asi na Motorletu…?

„Druhý poločas na Motorletu jsme měli obrovský počet šancí a velký tlak. Zápas na Slavii B byl takový den blbec, ale před sezónou bych to takhle bral všemi deseti. Ztratit za půl sezóny sedm bodů je úspěch.“

V domácích utkáních jste neprohráli, proti Královu Dvoru jste výhru zachránili díky penaltám. Co jste říkal na domácí prostředí, na fanoušky, na stadion?

„Z lavičky slyšíte každé slovo, co se děje nad vámi, takže jsem měl rychlou zpětnou vazbu na vše, co se dělo na hřišti. Přes počáteční malou nedůvěru až po spokojený potlesk, když jsme vyhráli. Cítil jsem během sezóny příjemnou atmosféru, podporu, zájem o dění v klubu. Fanoušci byli naším dvanáctým hráčem. Jejich podpora byla ve velmi pozitivním duchu. V posledním zápase jsme zažili krásnou tečku za úspěšným podzimem.“

Vaše mužstvo nastřílelo 40 gólů, z toho Musiol s Toutouem 19, jako tým máte průměr na zápas skoro tři góly. To je slušné vysvědčení, ne? Kde se vzala vaše palebná síla?

„Už v přípravě jsme měli nabito a přenesli jsme to do soutěže. Máme kvalitní útočníky a náš způsob hry je založený na rychlé hře dopředu. Jsem rád, že se to zatím daří.“

Jak byste charakterizoval defenzivu? Spolu se Spartou B máte nejlepší obranu. Lídr defenzivy je asi jasný. O roli kapitána Navrátila jste během podzimu už hovořil. Přitom někteří soupeři si mysleli, že váš tým je směrem dozadu zranitelný…

„Defenzíva je obrazem obranné hry celého týmu, to znamená, jak se hráči chovají po ztrátě míče v různých vzdálenostech od vlastní brány. Nejde jen o obránce, kde je samozřejmě Navrátil lídrem, ale o všechny hráče na hřišti. S obrannou fází je spojen presink, tlak na míč, zpomalování postupujícího soupeře, správné vzdálenosti a postavení vzhledem k vlastní brance a míči atd. Dvanáct inkasovaných gólů není mnoho, ale pořád máme co zlepšovat. Soutěž vyhraje vždy ten, kdo obdrží nejméně branek…“

Během podzimu se z kádru vytratil obránce Smetana, který dal přednost nové práci. Můžete k tomu něco říct, fanoušci žádali na Facebooku vysvětlení?

„Smetana je bezesporu výborný hráč. Pokud by mu drželo zdraví, tak by nám mohl ještě hodně pomoci. Bohužel měl přetrvávající obtíže, které ho limitovaly v tréninkovém procesu. I zápasy absolvoval pod prášky. Za jeho výkony je potřeba mu poděkovat a hledat levonohého hráče, protože po jeho odchodu nemáme v kádru ani jednoho…“

Máte dva brankáře, dva mladíky, přitom se tvrdí, že jeden z gólmanů by měl být starší a zkušený. Jak to vidíte vy?

„Pokud bychom k Zadražilovi přivedli brankáře středního věku nebo staršího, tak by se patrně nedostal tolik do brány. Podle mě má kvalitu na to, aby přes svůj věk chytal za muže. Tak jsme se rozhodli pro neméně starého a kvalitního Pecháčka ze Sparty. Myslím, že nám oba dokázali, že jsme se vydali správnou cestou. K jejich výkonnosti výrazně přispívá jejich trenér Petr Pižanowski.“

Zajímavé je, že jste neměl klasického asistenta, ale pouze trenéra gólmanů Petra Pižanowského. Proč jste se takto rozhodl? Role Petra Pižanowského asi byla i jiná než pouze trenér gólmanů, ne?

„Samozřejmě máme pod stav. Na počátku vedení hledalo někoho z vlastních řad, a to nakonec vždy nějak selhalo. Já jsem zvyklý pracovat samostatně a dal jsem tomu volný průběh. Tréninky jsem vedl já a Petr měl na starosti brankáře. Nyní jsme dobře sladěni, ale někoho do realizačního týmu potřebujeme. Začínám v prosinci studovat profilicenci v zahraničí, výkonný asistent tak bude od ledna nutností.“

Co může říct v tuto chvíli k chystanému mezibloku, k zimní přípravě, k pohybu v kádru, k ambicím pro jaro?

„V prosinci budeme mít takové překlenovací období (pauza by jinak byla příliš dlouhá), které slouží k nabírání kondice, otestování hráčů a také k vyzkoušení jiných druhů sportu např. hokeje což by v soutěži nebylo možné. Zimní přípravu máme připravenu. Začneme šestého ledna a budeme se připravovat v domácích podmínkách. Čeká nás standardní porce přípravných utkání. Pohyby v kádru a s tím spojené ambice? Nyní je předčasné o nich hovořit. Uvidíme v průběhu ledna.“