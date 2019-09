S nadsázkou řečeno: stačilo proti Štěchovicím zahrát dobře osm minut, dát tři góly a vyhrát, ne?

„Vidíte a ve zmíněné desetiminutovce jsme mohli přidat další tři góly. Je to pravda. Jde o to, že jsme v této fázi hry byli přesnější, rychlejší. Začali jsme běhat, první gól všechno odšpuntoval. Soupeř k nám přijel urputně bránit, kouskovat hru, zpomalovat ji. My jsme navíc v prvním poločase neměli kvalitu. Byl to zápas ČFL se vším všudy.

Ve druhém poločas jsme nabídli už trochu víc kvality, ale byla na nás až do vyrovnání malinko znát deka. Věděli jsme, že chceme vyhrát, ale že se před soupeřovu branku těžko dostáváme. Přesto všechno jsme ty góly vstřelili. Jsem rád, že tým ukázal charakter. Každý zápas je pro nás novou zkušeností. Tým bojuje o svoje místo na slunci.“

Jak moc chyběl ve hře vykartovaný kapitán Navrátil?

„Navrátil bude chybět vždycky, pokud nebude moci hrát. Říká se, že každý je nahraditelný. V případě Navrátila to ale neplatí. Museli bychom mít úplně stejnou kvalitu. My ho na hřišti potřebujeme nejen jako hráče, ale i jako personu, kapitána, mentora, zkušeného lídra. On má velký přesah, pro nás je to klíčová osoba. Na druhou stranu musím říct, že Conde na jeho postu odehrál velký part. Jako jeden z mála.“

Proč jste stáhl poměrně brzy záložníka Vozihnoje?

„Vozihnoj měl v pátek před zápasem volno z tréninku, protože dělal závěrečné zkoušky v rámci učebního oboru. V sobotu vypadal na tréninku příšerně. Říkal jsem mu, že se musí probrat. Samozřejmě, on se v poslední době hodně učil, fotbal šel malinko stranou. Já to respektuji, že škola má v tu chvíli přednost. Je to mladý kluk. Nemohl zvládnout skvěle odehrát zápas a ještě se týden intenzivně učit, brzy vstávat, aby do sebe dostal co nejvíce informací. Gratuluji mu, že zvládnul tu nejdůležitější věc, tedy že dostal výuční list. On ví, že to od něho nebyl dobrý zápas, nebyl ani tak nastavený v hlavě. Po několika ztrátách míče bylo zbytečné ho nechávat na hřišti, aby se trápil. On ukazuje, že je fotbalista a určitě jede dál.“

Musel jste o poločase zvýšit v kabině hlas a tým vyburcovat k lepšímu výkonu, který nakonec přišel?

„My jako trenéři na špatný výkon můžeme reagovat několika způsoby. Hráči o poločase věděli, kolik uhodilo a co mají do druhého poločasu udělat, abychom zlepšili náš projev. Jsem rád, že to i nastalo. V kabině bylo všechno: křik, vzrušená debata i hrobové ticho. Byl to zajímavý emoční moment. Pro nás ale velmi důležitý, díky němuž jsme oddělili první a druhou půlku.“