Z Plzně jste přivezli dva body. Jak moc jsou cenné? Jak moc si jich vážíte?

„Po průběhu zápasu dva body bereme. Prohrávali jsme, pak přišla červená karta, 70 minut jsme strávili v oslabení, takže za dva body jsme opravdu rádi.“

Plzeň šla poměrně brzy do vedení a pak jste přišli o vyloučeného kapitána. Co se vám osobně honilo hlavou? Na co jste myslel?

„Začátek zápasu nebyl z naší strany dobrý, v naší hře bylo dost ztrát. Plzeň se dostala do vedení a pak přišla zmíněná červená karta. Plzeň držela dobře balon, ale do vyložených šancí jsme ji nepouštěli. Věřil jsem, že ten zápas můžeme z nějakého brejku zvládnout.“

Vytvořila si Plzeň B v přesilovce tlak, nebo jste ji podle vašemu názoru drželi na uzdě?

„Plzeň měla tlak, ale do žádných velkých šanci se nedostala. Držela balon a my se dobře v bloku posouvali.“

Před odchodem na přestávku jste zahrával trestný kop a domácí Hranáč si dal vlastní gól. Jak jste situaci při vyrovnání na 1:1 viděl vy?

„Byla to standardní situace na kraji vápna, dá se říct, že zkrácený roh. Poslal jsem před branku stříleny centr a pak už jsem jen viděl balon v síti. Byl to pro nás šťastný gól, ale před druhým poločasem důležitý.“

Podle trenéra Brožka byla Plzeň velmi silným týmem, v čem vám její hra neseděla, nebo naopak seděla?

„Plzeň B má tým plných mladých hráčů, proti nám ale nastoupil Hubník, který se šel rozehrát po zranění. Je tam zkušený Grajciar. Jsou silní na balonu, dobře kombinují. Pro nás to bylo po vyloučení samozřejmě těžší, ale my jsme měli dost brejkových situaci.“

Penalty jsou vždy loterie, vy sám jste ji ve 3. sérii proměnil. Co vůbec říkáte na to, že se po nerozhodném výsledku kopou pokutové kopy?

„Penalty? Nevím, je to možná zajímavé pro diváky, ale já bych po zápase, který skončí remízou, byl spíš pro to, aby se týmy rozdělily po bodu.“