Máte vůbec spočítaný počet gólových přihrávek?

„Nepočítám si to, vím, že jich pár mám hlavně ze standardek. Neřekl bych, že je jich nějak hodně. Pár gólů jsme z toho dali…(úsměv). Proti Rakovníku jsem z patnácti standardek dvě kopl dobře a Zbyněk Musiol dal jeden gól. Jinak si myslím, že moje standardky stály za prd…“

Ve třetím gólu, který vsítil Toutou, jste prsty neměl?

„Ne. To přihrával Šrami (spoluhráč Schramhauser - pozn. aut.). Ten mu míč výborně prostrčil.“

Jaký byl Rakovník vůbec soupeřem, do útočení se mu moc nechtělo?

„Rakovník hraje dole o padáka, takže to proti němu bylo těžké. Takový tým si zaleze na půlku a čeká na naši chybu. Vyplatí se trpělivě kombinovat, zrychlit hru, aby míč chodil z nohy na nohu. To se nám dařilo někdy více, někdy méně. Jsem rád, že jsme ho za celý zápas do ničeho nepustili. Rakovník neměl nic. Je mi jasné, že diváci by chtěli vidět pět, šest gólů v jeho síti, dnes to byly góly tři a jsou to pořád tři body, jako když vyhrajeme na Spartě. Jsme rádi, že jsme zápas s Rakovníkem zvládli, když už jsme před tím prohráli na Slavii. Tam to bylo od nás špatné, teď jsme si trošku zvedli náladu.“

Bude zřejmě platit, že soupeři se proti Táborsku asi více zaměří na defenzivu?

„Každý soupeř se na nás více připravuje, jsme teď první. Málokterý tým si to s námi chce takzvaně rozdat, že by nás honil a napadal. Nám se pak naskýtá možnost k rychlým brejkům. Na to máme hráče. My ale musíme umět hrát i do plných. Je to těžší, ale je to o zmíněné trpělivosti.“

Proti Rakovníku použil trenér rozestavení 4-3-3. Ve středové řadě nastoupili tři střední záložníci. Jak vám to vyhovovalo?

„Už v týdnu nám trenér řekl, že očekává soupeře, který zaleze. Zvolil hru na tři útočníky, abychom mohli ve větším počtu hráčů napadat. Šlo také o to, abychom byli v zakončení minimálně ve třech hráčích. Všichni tři naši útočníci jsou tam od toho, umějí dát gól. Je to trochu jiný systém, ale myslím si, že jsme ho celkem obstojně zvládli.“

V sestavě bylo oproti Slavii pět změn. Nebylo to na vás osobně až moc, co jste si říkal?

„Neříkal jsem si nic. Sestavu určuje trenér. Kádr máme poměrně vyrovnaný, není tady nikdo, kdo by sem nezapadal nebo zaostával. Kluci, co dostali šanci, se jí chopili dobře. Je nás tady dvacet, ale hrát může jen jedenáct. Vím, že je to těžké pro kluky, kteří sedí na lavičce, ale musíme si uvědomit, že máme jeden společný cíl…“

Společným cílem pro podzim je udržet první místo, není-liž pravda?

„Máme to dobře rozehrané. Chceme po podzimu být na prvním místě. Máme přes sebou čtyři zápasy a do každého půjdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Nechci, aby to znělo arogantně, ale náš tým má kvalitu na to, aby to dokázal.“