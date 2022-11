Branky: 53. Mráz, 65. Horák. ŽK: 4:3 (Musa 2, Běloušek, Koreš - Martinic, Venc, Mráz). ČK: 1:0 (86. Musa). Rozhodčí: Langmajer - Mičan, Schveinert. Diváci: 514.

FC Písek: Satrapa – Vokurka, Běloušek, Musa, Novák (75. Malý) – Belej, Sajtl – Kalousek, Koreš, Voráček – Valenta (57. Bicenc).

Písečtí fotbalisté po minulém kole vklouzli do středu velmi vyrovnané tabulky. Chtěli doma potrápit lídra tabulky. Ten však rozhodl o třech bodech po přestávce. "Hráli jsme s Admirou vyrovnaně a za dobré konstelace to byl remizový zápas. My však vzádu vyrobili dvě chyby, za které jsme byli potrestáni, proto jsme prohráli 0:2. Jinak to bylo bojovné utkání s vysokoým nasazením. Bylo tam plno osobních soubojů. Bohužel jsme po chybách darovali soupeři výhru," shrnul utkání písecký trenér Milan Nousek a doplnil: "První poločas jsme odehráli velice slušně, byli i nebezpečnější. O přestávce jsme si řekli, že v tom budeme pokračovat, bohuže přišly ty dvě chyby a zápas jsme si prohráli."

Admira se dostala do vedení brzy po začátku druhého poločasu. "Přišla od pravého obránce chyba na středu hřiště, soupeř šel do brejku. Když se dostala Admira do vedení, bylo to obrovsky složité," přiblížil důležitý moment trenér.

Těsně před koncem utkání viděl po dvou žlutých kartách červenou stoper Musa. "Nevím, zda ten souboj byl na žlutou. Na zápase to ale nic neměnilo. Ale je to pro nás oslabení do dalšího zápasu. Na druhé straně již máme zpět Němečka, takže dostanou šanci jiní a doufám, že ji chytnou za pačesy," doplnil trenér Nousek.

K dalšímu duelu zajíždějí Písečtí na Vltavín Praha. "Tak jako na každého jiného soupeře se na Vtavín připravíme. Ty zápasy jsou hlavně o chybách. Jestliže se kluci dostanou znovu do módu, že to odpracují na sto procent a eliminují chyby, tak můžeme být úspěšní," uvedl k dalšímu programu Milan Nousek.