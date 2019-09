Jak už jsme avizovali, fotbalisté FC MAS Táborsko se v neděli 15. září dopoledne (10.30 hodin, areál Luční) utkají v rámci Fortuna České fotbalové ligy v Plzni s béčkem tamní Viktorie.

Kapitán Jakub Navrátil. | Foto: Deník / Redakce

Situaci v zákulisí jihočeského celku zmapoval před nedělním zápasem jeho trenér Miloslav Brožek. Soupeře označil za mladý, pohyblivý tým, který má ve svém středu řadu mládežnických reprezentantů. „Mají velkou kvalitu, hrají výborně do obrany, inkasovali zatím jen dva góly. My se ale pokusíme je překonat a vyhrát. Bude to však náročné, čeká nás jeden z nejtěžších protivníků v soutěži,“ míní Miloslav Brožek.