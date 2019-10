Porazili jste Spartu B na Strahově 1:0. Jak jste si výhru užili, jaké byly emoce?

„Myslím, že každá výhra nad Spartou, ať už je to béčko nebo áčko, je super, takže jsme to oslavili s fanoušky na hřišti a pak si zakřičeli v kabině. Jinak se asi nic zvláštního než po každém jiném zápase nedělo.“

Jak byste zhodnotil výkon Táborska proti rezervě Sparty v kontextu dosud odehrané sezony, byl to nejtěžší soupeř, museli jste si sáhnout na dno sil a opravdu zabrat?

„První poločas byl z naší strany hodně dobrý. Jen byla škoda, že jsme nepřidali ještě aspoň jeden gól. Ve druhém poločase byla aktivnější zase Sparta a bylo to těžší, protože jsme neměli tak často balon. Pro mě osobně byl těžší zápas v Plzni, jelikož jsme hráli asi sedmdesát minut v deseti a běhali jsme úplně bez balonu. Ale Sparta měla taky velkou kvalitu.“

Trenér Sparty Kotal FC MAS Táborsko chválil. Cituji: „Jednoznačně nejkvalitnější soupeř, se kterým jsme se v ČFL zatím potkali. Mají ve svém týmu zkušené hráče, kteří dokáží podržet balon či potrestat naše chyby. Hlavně se do hry dostávali kvalitou a ne na náhodu.“ Co na jeho slova říkáte?

„Je fajn, když váš tým pochválí trenér soupeře. Asi opravdu hrajeme dobrý fotbal a držíme se nahoře zaslouženě.“

Vás chválil trenér Miloslav Brožek, který řekl, jste týmu pomohl při držení míče a v kombinacích. Takže jak se vám dařilo proti Mobergu Karlssonovi či Benovi Chaimovi a jiným sparťanům?

„Hrálo se mi dobře. První poločas jsem měl kupodivu docela dost prostoru a drželi jsme hodně balon, takže to bylo dobré. Chyběl tomu jen další gól. Druhý poločas už jsme balon tak moc neměli a bylo to víc o běhání, ale to se dalo čekat, že nebudeme držet Spartu 90 minut na její půlce.“

Co podle vašeho názoru rozhodlo, že jste si Prahy přivezli tři body?

„Myslím, že jsme byli více soustředěni na hru a taky jsme proměnili jednu ze svých šancí, kdežto Sparta z těch svých žádný gól nedala. To nás podržel gólman.“

I v této sezoně platíte za střelce, zatím máte šest zásahů, ale mohlo jich být více. Souhlasíte?

„Samozřejmě, že jich mohlo byt více, ale to já mám takhle každou sezonu. Hlavně mě mrzí neproměněné šance na Motorletu, kde bychom vyhráli, kdybych aspoň jednu dal.“

Táborsko hraje na dva útočníky. Tím druhým je Martins Mpondo Toutou. Jak se vám s ním hraje?

„Hraje se mi s ním dobře. Jsme rozdílné typy a myslím, že nám to oběma vyhovuje, i když je potřeba Toutoua někdy trošičku popohnat. On bývá línější… (úsměv)

Co teď udělat, aby mužstvo, které vede tabulku, nezpychlo a nepodlehlo sebeuspokojení?

„Není žádný důvod k uspokojení. Máme za sebou teprve osm zápasů a to, že jsme teď první, vůbec nic neznamená. A kdyby měl někdo sklony k uspokojení, tak my starší si to s ním vyříkáme a uděláme pořádek.“

Jak se těšíte na regionální derby s Pískem, jaký to může být zápas?

„Písek teď má sérii výher, takže nás čeká určitě těžký zápas. Je tam pár kluků, kteří byli v Táborsku, ale my určitě chceme vyhrát a potvrdit výhru ze Sparty i na domácím hřišti.“