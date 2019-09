V neděli Táborsko naložilo Příbrami B pět gólů. U Jordánu panuje optimismus, ale také vzápětí přichází varování, že nejtěžší soupeři teprve přijdou. V současnosti si ale celek z Kvapilky užívá plný zisk 12 bodů a vedení v tabulce.

FAKTA Z NEDĚLNÍHO UTKÁNÍ: FC MAS Táborsko - 1. FK Příbram B 5:0 (3:0)

Branky: 19. Vozihnoj, 40. Mpondo, 45+1. Musiol (pen.), 52. Musiol, 83. Almeida, rozhodčí: Zadinová – Vyhnanovský, Lafek, ŽK: 45. Nový (Příbram), diváků: 592. Sestava FC MAS Táborsko: Zadražil – De Almeida, Navrátil (C), Penc, Smetana (81. Havrda) – Vozihnoj (80. Větrovský), Kučera (75. Schramhauser), Conde, Tolno (63. Vandas) - Musiol, Mpondo Toutou (63. M. Novák).

Hodnocení trenéra fc mas Táborsko Miloslava Brožka: „Zatím hrajeme dobře, hrajeme, na co máme. Až nás někdo přehraje, tak prohrajeme. Pokud to přijde, tak musíme prohrát se ctí. Takovou situaci chceme co nejvíce oddalovat, jdeme zápas od zápasu. Asi jsme diváky namlsali, ale to bylo od začátku naším cílem: nedívat se na to, co bude po 30. kole, ale hned od prvního utkání vrátit do Tábora respekt od soupeřů, dělat radost divákům. To se nám daří, ale je to velmi křehká, tenká linie. Proti Příbrami jsme podali velmi kompaktní, odpracovaný výkon, za který si naši hráči jednoznačně zasloužili vítězství. Hráči zaslouží pochvalu. Když se ale hodně chválí, může nastat tendence polevovat. Mým úkolem je tým motivovat, aby nepolevoval. Věřím, že si hráči uvědomí, o čem je řeč, o co se hraje. Řada hráčů podala skvělý výkon, například záložník Conde, kterého jsem ve středu v poháru nechal odpočinout. Schramhauser si zasloužil šanci. Conde až na pár ztrát měl neskutečný počet vybojovaných balonů, pohledné fotbalové věci, dominanci ve středu hřiště. Musí ale vydržet a stále pracovat. Navíc se daří střelcům v útoku, také Vozihnoj střílí branky. To mě těší. Teď pojedeme dvakrát ven a nebude to vůbec jednoduché bodovat. Týmy se na nás budou připravovat úplně jinak než na začátku soutěže. Když se teď dívám na tabulku po 4. kole, říkám si, že se to pomalu dělí na osm týmů a osm týmů. Horní polovina spolu bude hrát sportovně vyrovnané zápasy, potom tam zřejmě bude skupina, kde se poperou o spodek tabulky. Může se to ale rychle změnit. Nejsou ještě ukončené přestupy. Do jiných týmů nevidím. K nám by měl přiletět 13. září hráč z Jemenu, už by měl mít víza.“