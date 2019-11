Trenér Táborska Miloslav Brožek má o kvalitách soupeře jasno. „Je to zkušené mužstvo, u něhož se těžko překonává obrana, má svoji kvalitu, je dobře organizované a hraje týmově,“ míní Miloslav Brožek. Ten v královodvorském týmu zná Michal Hella (působil v Táborsku), Martina Krause i trenéra Tomáše Šilhavého.

Táborsku se daří a nehodlá na tom nic měnit. „My máme svoji cestu, po které jdeme. Věříme, že bude úspěšná. Stojíme teď na špičkách a jsme na zápas natěšeni. Jsme v čele tabulky a závěr podzimu si nechceme pokazit. Do zápasu dáme všechno,“ uvedl Miloslav Brožek.

V utkání určitě nenastoupí Ahmed Al Sarori, který odletěl a ve čtvrtek odehrál za rodný Jemen kvalifikační zápas proti Palestině (1:0). „Každý hráč chybí, ale myslím, že Ahmeda nahradíme,“ podotkl trenér.

Ten projevil lítost, že sobotní zápas se hraje v podobném čase, jako se na Komoře jede závod Elite Světového poháru v cyklokrosu. „Cyklokros mám rád, sleduji ho od mládí. Bambula, Šimůnek, Camrda, to byly moje hvězdy. Ale o přeložení zápasu z neděle na sobotu požádal Králův Dvůr už někdy před dvěma, třemi měsíci a my jsme nedohlédli, že tam bude kolize s cyklokrosem. Je to škoda, ale já věřím, že fotbaloví fanoušci dorazí na náš zápas v hojném počtu. Potřebujeme jejich podporu,“ vysvětlil kouč Jihočechů.