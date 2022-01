Branky: 9. Ciencala, 47. Bin Seung, 51. Qadri, 80. Buchvaldek.

Sestavy - FC Písek: Satrapa (70. Lalák) – Sajtl, K. Kulík, Mařík (65. Velek), Kotrba (30. M. Kynkor) – Hrachovec, Němeček – Stejskal (60. Hadáček), Koreš (Pícha), Veliký (46. Mašek) – Voráček (65. Bílý). Trenér Milan Nousek. Dukla Praha: Rada – Barac, Kozma, Uhlíř, Konan – Ciencala, Šebrle, Hrubeš, Kovernikov – Hodek, Jeřábek. Střídali Piroch, Peterka, Qadri, Bin Seung, Souček, Kulhánek, Pázler, Kozel, Buchvaldek, Reich. Trenér Bohuslav Pilný.

Písečtí sice prohráli o čtyři branky, ale obraz hry tomu neodpovídal. Zvláště ve druhém poločase domácí svému soupeři góly prakticky darovali. „Dukla měla v nohách celotýdenní soustředění zde v Písku. Také tahali trochu nohy z medu. Co se týče prvního poločasu, tak jsme prohráli 0:1, ale spíš by tomu odpovídal výsledek 4:4. My měli čtyři šance, oni také a dali z toho jeden gól. Z obou stran byla první půle herně nadstandardní. Po přestávce poslala Dukla na hřiště novou jedenáctku, my měli přeci jenom na lavičce z důvodu zranění a karantén hlavně dorostence. Po vlastních chybách jsme si nechali dát tři góly. Nebylo to tak, že by nás Dukla vyškolila a dávala góly do prázdné brány, ale prohráli jsme nezkušeností a po triviálních chybách. Každá naše chyba byla potrestaná, naopak my ty na straně soupeře potrestat nedokázali,“ shrnul utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Byla to další kvalitní příprava, která pokračuje i v dalším týdnu. „Ve středu jedeme na béčko Dynama a v sobotu zase na druhou ligu do Ústí nad Labem. Čeká nás zkrátka tvrdá práce. Horší však je, že nám do toho promlouvají karantény a je to pak trochu složitější. Na začátku týdne se vždy čeká, kdo spadne do karantény,“ doplňuje Grobár.

Pro přípravu mají zatím fotbalisté ideální počasí. Může se trénovat naplno. „Kdyby takové počasí bylo v březnu na start jara, tak by to bylo super. Doufejme, že se to neotočí a v březnu nebudeme hrát na zmrzlých terénech. Ale museli bychom se s tím vyrovnat,“ dodává vedoucí mužstva.

Na zkoušku jsou v Písku z béčka českobudějovického Dynama Dominik Mašek, Michal Němeček a Christian Veliký. U Otavy s nimi mohou být spokojeni. „Jsou to kluci, kteří určitě třetí ligu mohou hrát. Jakou minutáž, to se zatím nedá říci. Určitě nich nikdo nezklamal,“ říká Grobár a doplňuje: „Nyní je ještě otazník, jak to bude s Kalouskem a Belejem. Jeden byl na zkoušce zpátky v Příbrami, jeden v Táborsku a jak to dopadlo, se brzy dozvíme. Může tomu třeba napovědět středeční sestava.“