Branky: 15. Voráček - 28. Šilhart, 38. Turyna, 85. Žížala. Rozhodčí: Krejsa - Matoušek, Kotalík.

Sestavy - Písek: Satrapa - Sajtl, Běloušek, Jelínek, Kotrba - Vokurka, Valenta - Kalousek, Bicenc, Novák - Voráček. Střídali: Lukeš, Vlček, Smola, Kynkor, Bílý, Vonášek. Trenér Milan Nousek.

Sparta B: Nalezínek - Lehocký, Okeke, Ševinský, Borkovec - Goljan, Holoubek, Kaštánek, Šilhart - Turyna, Schánělec. Střídali: Tůma, Hodouš, Kuchař, Pudhorocký, Hušek, Kukučka, Gedeon, Váňa, Ambler, Novotný, Žížala, Krajinský. Trenér Michal Horňák.

Fotbalisté béčka Sparty sice měli od začátku utkání míč více na kopačkách, ale do vyložených šancí se nedostávali. Buď nemířili dobře, nebo míče sbírala domácí obrana či gólman Satrapa. Po čtvrt hodině se dostal do úniku od půlky hřiště Voráček a svůj nájezd zakončil přestou střelou k tyči. Brankář Nalezínek proti ní ani nereagoval. Tlak hostů narůstal a po první větší chybě domácích, když na hranici šestnáctky nepokryli hráče, který přebíral míč, přišlo vyrovnání. Následná přihrávka směřovala na volného Šilharta, který mířil přesně. I druhá branka padla po domácí chybě. Gólman Satrapa nejprve zneškodnil akci soupeře, pak se snažil rychlým výhozem dostat svůj tým do přečíslení, ale míč sebrali Sparťané a naopak oni využili otevřené domácí obrany a po míči zprava Turyna napálil balon do sítě.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Do druhého poločasu se mohutně střídalo. Sparta B poslala na hřiště prakticky čerstvou jedenáctku. Domácí dali postupně prostor také všem náhradníkům, včetně hráčů z dorostu. Převaha hostů byla ve druhém poločase znatelná a jejich útočnou aktivitu dirigoval především aktivní Ondřej Novotný. Domácí měli několikrát štěstí a dvakrát skvěle zasahoval mladý gólman Lukeš, který po hodině hry nahradil Satrapu. Pět minut před koncem utkání však udeřilo před domácí svatyní potřetí, když přesný střílený centr sklepl hlavou do sítě Žížala.

Ohlasy po utkání přineseme v dalším článku.