/FOTOGALERIE/ Písečtí fotbalisté v dohrávce 22. kola ČFL remizovali s hráči Králova Dvora 2:2. Jihočeši uhráli plichtu už popáté v řadě, celkem jich mají na jaře na svém kontě sedm, ale hlavně doma na vítězství ve druhé části sezony stále čekají.

Písečtí fotbalisté (ve žlutomodrém) se v dohrávce 22. kola ČFL rozešli po remíze 2:2 smírně s hráči Králova Dvora. | Foto: Jan Škrle

Nerozhodný výsledek se sousedem v tabulce, který má i shodný počet bodů, píseckému kouči Milanu Nouskovi žádnou radost neudělal a vzhledem k umístění v tabulce je málo. „Při vší úctě k soupeři jsme Králův Dvůr měli doma porazit,“ neskrýval trenér své zklamání. Bod je pro něho málo.

Zápas byl na vážkách vlastně po celých devadesát minut. Jakmile dala jedna strana gól, druhá nejpozději do dvou minut odpověděla. První gól vsítili ve 34. minutě hosté Martinem Krausem, avšak písecká odpověď trvala pouhou jednu minutu. Do šibenice zamířil parádně Martin Voráček a po pětatřiceti minutách hry to bylo 1:1.

Další dva slepené góly přišly přesně za půl hodiny. Pro změnu to byl Písek, který šel do vedení. Na rohový kop v 68. minutě vyskočil nejvýše Jakub Kašpar a hlavou poslal domácí do vedení 2:1. Náskok ale žlutomodří udrželi pouze necelé dvě minuty, když obránci neuhlídali ve vápně hlavičkujícího Marka Patrovského a ten z bezprostřední blízkosti vyrovnal na 2:2.

Nerozhodný stav vydržel až do závěrečného hvizdu. „Individuální chyby nás stály lepší výsledek,“ smutnil Milan Nousek. Ty podle jeho názoru vyplývaly z přílišného respektu. „Někteří hráči si až moc uvědomovali důležitost zápasu a to jim bránilo podat optimální výkon, na jaký jsem u nich zvyklý,“ myslí si kouč. Po remízách v Hostouni nebo s Domažlicemi byl Nousek se ziskem bodu spokojený, avšak po středeční dohrávce byl rozčarovaný.

Jihočechův patří ve vyrovnané spodní části tabulky momentálně 12. příčka, ale stejně bodů má i osmé béčko pražské Dukly, na jehož hřiště Písek zajíždí v dalším kole v neděli 14. května (10.15). A že by bylo záhodno bodovat, není asi třeba zdůrazňovat

FC Písek – FK Králův Dvůr 2:2 (1:1)

Branky: 35. Voráček, 68. Koreš – 34. Kraus, 70. Patrovský. Rozhodčí: Lerch – Trska, Hes. ŽK: 0:2 (Beňo, Fatrdle). Diváci: 293

Písek: Satrapa – Vokurka, Kašpar, Musa (72. Němeček), Bicenc (58. Malý, 85. Hendrych), Kalousek, Běloušek, Voráček, Sajtl, Štěch (46. Novák), Koreš.