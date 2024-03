Skok prý to byl mnohem větší, než všichni v klubu čekali. Navzdory tomu si nováček na podzim nevedl nejhůře. Za čtyři vítězství a stejný počet remíz získalo Táborsko šestnáct bodů a třeba v počtu nastřílených gólů je osmým nejlepším týmem v soutěži.

Kouč si pochvaluje, že během zimní přípravy se nikdo vážněji nezranil a hráčům se až na dvě výjimky vyhnuly i nemoci. Pouze v zápase s Benešovem si udělal výron Jakub Kubovský. „Všechno, co jsme si naplánovali, jsme splnili. Naběhali jsme kilometry, odehráli zápasy a také účast na trénincích byla dobrá. S průběhem přípravy jsme spokojeni,“ pochvaluje si kouč, který vloni dovedl Sokol Lom k prvenství v divizi.

Tábor zlomil Příbram dvěma góly v 50. minutě, holomajzna v Písku

Výraznou posilou by mohl být z A-týmu přecházející Petr Javorek. Z Domažlic přichází Jindřich Sojka, jehož mladší bratr Alex nastupuje právě za druholigové áčko. Z Jindřichova Hradce se do mužstva vrací Ondřej Praveček. Žádné další změny z táborského béčka hlášeny nejsou.

„Vzhledem k současnému postavení v tabulce je pro nás prioritou záchrana,“ říká před startem jara Lukáš Zeman. Přál by si, aby se Táborsko zachránilo co nejdříve a nemuselo se strachovat až do posledních kol.

V premiéře jarní části ČFL béčko FC Silon na umělce v areálu Soukeník v neděli 3. března přivítá předposlední Vltavín (10.15 hodin).