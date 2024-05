Fotbalisté béčka Táborska přivezli v ČFL cenný bod za remízu 2:2 ze hřiště favorizované Hostouně.

MOMENTKY // Sokol Hostouň - FC Táborsko Akademie 2:2, ČFL 24. 5. 2024 | Video: Bohumil Kučera

V zápase sice Hostouň vedla, ale pak soupeř zápas otočil a nakonec byli domácí rádi, že Jiří Januška vyrovnal. Každopádně se hrál nadstandardní třetiligový zápas, navíc v nečekaně skvělé atmosféře, které pomohla skupinka fanoušků z Polska.

Do poločasu hrála Hostouň velmi slušně a šla do vedení, když Januška krásným centrem našel Štětku a ten trefil přesně. „Jen je škoda, že jsme dali jen jeden gól. Kluci hráli velmi dobře a měli další šance," trochu litoval trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Po přestávce naopak zvedlo výkon Táborsko. Jeho výborná středová trojka Schramhauser, Nešický, Javorek plus úžasný talent tmavé pleti Soliu tlačili na obranu Hostouně a výsledek otočili. Nejdřív se po rohu a odraženém centru opřel do meruny Schramhauser a prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Pak kopal penaltu za ruku F. Nováka Nešický, v pátek výtečný Pančev mu ji sice parádně chytil, ale míč odrazil jen k nohám Nešického a syn bývalého ligového plejera na podruhé už mířil přesně (71.).

Domácí ale dokázali ještě vyrovnat, když nejprve poslal Etemike hlavičku nad, ale za chvilku mířil přesně Januška. Pak dokonce mohli domácí přidat další gól, ale zrovna tak hosté, kteří v 95. minutě poslali tutovku nad.

Hostouň - Táborsko B 2:2 (1:0)

Branky: 20. Štětka, 79. Januška – 56. Schramhauser, 71. Nešický. Rozhodčí: Flade. Diváci: 100.