Branky: 31. Bicenc – 81. Sajtl. ŽK: 2:4 (Hodosi, Lanc – Satrapa, Hrachovec, Kotrba, Sajtl). Rozhodčí: Fojtík – Braun, Mach. Diváci: 104.

Sestava FC Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Kotrba (60. Kulík) – Volf (81. Petr), Mašek – Hrachovec, Koreš, Kalousek – Belej (60. Stejskal).

Ač Písečtí zajížděli na hřiště týmu ze spodku tabulky, bylo jasné, že to budou mít těžké. „Byli jsme po celé utkání lepším týmem, bohužel se nám do těch zavřených obran hraje strašně špatně. Navíc jsme inkasovali jako první a o to těžší dobývání domácí branky pak bylo. Naštěstí se nám podařilo před koncem utkání alespoň vyrovnat. Asi to nakonec byl spravedlivý bod, i když jsme trochu zklamaní, protože herně bychom měli mít na to, abychom takový zápas vyhráli,“ shrnul duel písecký trenér Milan Nousek.

Podle zápisu o utkání ještě někteří hráči chyběli. „Máme celkově mladý tým, mladou lavičku. V momentě, kdy jdeme do nějakého střídání, tak tam jsou kluci, kteří nemají takové zkušenosti, jdou se především vyhrát. Ale musím říci, že tentokrát nám střídání vyšla a kluci to oživili,“ doplnil trenér Nousek.

Střelcem branky byl Ondřej Sajtl, trochu sváteční střelec. „Byl to gól ze hry. Dostal se tam, vyřešil to velice dobře a levou nohou to uklidil do sítě. Jsem rád, že byl ve vápně, kde se situace před gólem odehrávala,“ pochválil střelce branky trenér.

Písečtí fotbalisté mají nyní volno, podle původního rozpisu měli hrát s Vyšehradem, který byl ze soutěže vyřazen. „Je dobře, že jsme neprohráli a nálada nebude pokleslá. Je to bod z venku, od soupeře, který má problémy s tabulkovým umístěním. Domácí do toho dali všechno. Nyní načerpáme síly do závěrečných bojů této sezony,“ dodal Milan Nousek.